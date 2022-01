Uomini e Donne: le anticipazioni della puntata del 31 Gennaio

Dopo la pausa nel weekend, oggi 31 Gennaio ritorna il tradizionale appuntamento con Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda alle 14:45 su Canale 5. Scopriamo quali saranno le scottanti novità che accadranno in questa nuova puntata.

TRONO OVER. “Re” indiscusso della puntata di oggi sarà proprio il trono Over, le cui vicende si andranno ad intrecciare ai protagonisti del trono classico. Quando però si parla di Uomini e Donne e trono over, non può che esserci di mezzo colei che ne è diventata una sorta di simbolo, vista la sua prolungata partecipazione al programma. Il riferimento è ovviamente diretto a Gemma Galgani, la quale oggi si scontrerà con Nadia, in merito al corteggiatore Massimiliano.

Stando a quanto rivelano le anticipazioni, dopo essere uscito con Nadia, Massimiliano capirà di non essere più interessato a proseguire la conoscenza con Gemma. Un avvenimento che farà andare su tutte le furie la Dama, che non esiterà a scontrarsi con l’altra rivale. A tal proposito, si attendono i commenti di Tina Cipollari.

D’altra parte invece, Ida Platano deciderà di concludere la frequentazione con Andrea. Al momento, non sono chiare le motivazioni che abbiano spinto Ida a prendere tale decisione, ma sembra che Ida non riesca a dimenticare alcune delusioni d’amore ricevute in passato.

Sempre considerando gli ultimissimi spoiler trapelati, nella puntata di oggi di Uomini e Donne non è prevista nemmeno la presenza di Biagio così come pare che andrà in onda una lite che coinvolgerà Armando Incarnato e il nuovo tronista Matteo.