Uomini e Donne, anticipazioni del 20 Gennaio 2022

Trono Classico o Trono Over? Ecco cosa vedremo questo pomeriggio nel corso di una nuova puntata di Uomini e Donne in onda su Canale 5

Puntuale come pochi programmi della televisione italiana, si rinnova questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5 l’appuntamento quotidiano con “Uomini e Donne”, dating-show condotto da Maria De Filippi.

Protagonista della puntata sarà ancora una volta Gemma Galgani: ieri la dama torinese ha a sorpresa deciso di chiudere la conoscenza sia con Leonardo che con Stefano, ed oggi per lei al centro dello studio potrebbe giungere un nuovo pretendente.

Novità anche per Ida Platano che qualche puntata fa ha accolto un nuovo corteggiatore, colpita com’è rimasta dal suo aspetto fisico ed in particolare dal suo sguardo. Come sia andata la loro prima esterna, lo scopriremo nella puntata odierna.

Infine, sempre per il Trono Over, Biagio continua ad essere nell’occhio del ciclone per il comportamento poco elegante che ha avuto nei confronti di Elena: travolto dalle critiche degli opinionisti Tina Cipollari, Gianni Sperti e Tinì Cansino, scopriremo oggi se l’uomo ha cercato di avere con Elena un confronto chiarificatore a telecamere spente.

Ma nella puntata del 20 Gennaio 2022 di “Uomini e Donne” si parlerà anche di Trono Classico, ed in particolare vedremo le prime esterne del nuovo tronista Luca Salatino.