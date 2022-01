Terremoto: scossa di 4.3 gradi in Calabria, paura e uffici evacuati

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata in Calabria. Il sisma è stato avvertito, in particolare, nella zona del Vibonese, dove sarebbe localizzato l’epicentro, ma è stato sentito distintamente anche a Lamezia Terme, Catanzaro e lungo la fascia tirrenica cosentina. L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, INGV, fa sapere che la scossa è stata a 10 chilometri di profondità ed ha interessato una vasta zona della Regione. Dalle verifiche effettuate non sono segnalati, danni a persone o cose.

Sospesa circolazione ferroviaria

A causa della scossa è stata sospesa la circolazione ferroviaria lungo la fascia tirrenica della Calabria. La sospensione riguarda i treni che effettuano il servizio lungo la linea Paola-Rosarno, a Tropea e tra Lamezia Terme e Catanzaro Lido. I tecnici di Rete ferroviaria italiana stanno effettuando la ricognizione a bordo di carrelli ferroviari lungo le linee interessate per verificare le condizioni dei binari. Sono stati istituiti bus sostitutivi per i passeggeri delle linee coinvolte dalla sospensione.

Scuole e uffici evacuati

Molte le scuole evacuate tra le quali l’istituto Negroni e De Matera a Cosenza, l’Amerigo Vespucci e De Maria di Vibo Marina. Nella maggior parte dei comuni in cui é stato avvertito il sisma gli alunni delle scuole elementari sono stati raccolti in luoghi aperti adiacenti gli istituti. Le operazioni di sgombero si sono svolte, comunque, ordinatamente e non si registra alcun ferito, evacuati anche gli uffici. Molte persone che si trovavano in casa sono uscite a causa della scossa di terremoto.