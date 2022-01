Inter forza quattro! Tour de force proibitivo dopo la sosta

Il momento della verità si avvicina. Dopo la galvanizzante vittoria dell‘Inter contro l’Empoli in Coppa Italia, la Beneamata ha conquistato l’accesso ai quarti. Grazie a questo risultato positivo, raggiunto nei tempi supplementari, adesso Inzaghi e squadra sono chiamati ad un impegno non indifferente verso la prima metà di Febbraio.

Certo, ci sono molte possibilità che la partita con il Venezia, prevista per questo sabato possa essere rinviata (8 positivi accertati nei lagunari) e subito dopo ci sarà la pausa nazionali. Ma dalla ripresa, i nerazzurri dovranno affrontare 4 partite dal tasso di difficoltà elevatissimo. Saranno all’altezza di questa sfida?

Pronti-via ed è subito derby scudetto

Per chi non se ne fosse accorto, il 6 Febbraio a San Siro ci sarà un autentico scontro scudetto. Il campionato si deciderà quasi certamente nel giro di quelle due settimane. Al rientro infatti vedremo immediatamente il Derby della Madonnina, che come l’anno scorso, potrebbe regalare di fatto il tricolore ad una delle due milanesi. L’Inter, attualmente in testa al campionato, non avrà sicuramente vita facile contro un Milan che giornata dopo giornata sta tornando ad ingranare, grazie al recupero dei suoi giocatori più importanti.

Dal Campionato alla Coppa

Subito dopo la sfida dell’anno, i nerazzurri dovranno rituffarsi nella Coppa Italia. La squadra rivale non è stata ancora decisa, poiché l’ottavo tra Roma e Lecce si giocherà stasera. Ma prendendo per possibile la vittoria giallorossa, sarebbe la seconda partita di Mourinho contro la sua ex squadra. Una sfida romantica, che può nascondere anche tante insidie. La Lupa infatti alterna partite di alto livello a cali impronosticabili. Per questo la partita contro i capitolini potrebbe essere un altro mattone da aggiungere alla grande fatica che i giocatori di Inzaghi dovranno sopportare.

Napoli come crocevia

E poteva mai mancare la partita contro la terza in classifica? L’Inter nel giro di appena un mese affronterà così tutte e quattro le possibili rivali scudetto. Se la sfida contro i cugini darà delle preoccupazioni, la trasferta in Campania non sarà certo di meno. Considerando che il match verrà disputato dopo appena tre giorni dall’impegno in Coppa, e lo stato di forma in crescendo degli azzurri, al Maradona servirà uno sforzo ancor maggiore rispetto all’andata. Per Inzaghi non sarà certo facile confrontarsi con Spalletti con tanti giocatori affaticati, e sicuramente la differenza la farà la gestione del turnover.

La Champions come traguardo

E per ultimo si porta sempre il meglio. Quando già così il calendario di Febbraio nerazzurro parrebbe proibitivo, la ripresa della Champions League finisce per culminare il tutto. Agli ottavi infatti, la Beneamata affronterà il Liverpool di Salah e Klopp. Il 16 Febbraio rappresenta l’ultimo sforzo importante per i nerazzurri, prima di poter iniziare a respirare con più calma. La partita di andata fortunatamente si giocherà a Milano, così da permettere ad Inzaghi e i suoi di avere la spinta di San Siro per questo rush. Chissà se tanto basterà per fermare le spinte dell’egiziano e di Mané.