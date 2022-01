Stefania Rocca trionfa al Fashion Film Festival Milano

Il corto “The Dreamer’s Room” girato da Stefania Rocca per Futuro Remoto Gioielli, si è aggiudicato il People’s Choice Award dell’ottava edizione del Fashion Film Festival Milano

Seguendo lo spirito democratico ed inclusivo del Fashion Film Festival Milano, anche gli spettatori hanno avuto un ruolo importante diventando giudice chiamato a decretare l’opera che si è aggiudicata il “People’s Choice Award”. Il pubblico digitale ha partecipato con grande entusiasmo da tutto il mondo alla votazione che si è conclusa alla mezzanotte del 18 gennaio.

Il vincitore che si è aggiudicato il premio è:

THE DREAMER’S ROOM by Stefania Rocca per Futuro Remoto Gioielli

“Come in tutti i sogni, il possibile si unisce a ciò che non lo è. Vari momenti della vita passata e presente si sovrappongono e si confondono in un percorso emotivo dove i gioielli ci guidano nei corridoi di una memoria simbolica senza tempo. Scritto e diretto da Stefania Rocca. Attrice protagonista Serra Yilmaz”.

Secondo posto:

The tree by Luca Cautiero

“Il film nasce in me dalla necessità di affrontare i problemi inconsci di ognuno di noi, come conseguenza di un mondo contemporaneo fragile che destabilizza l’identità degli individui. Così la persona subisce un crollo emotivo, tanto da iniziare a sognare ad occhi aperti, entrando in uno stato di apatia, da cui difficilmente si allontana. Con questi momenti di assenza arriva alla separazione dalla realtà, e così, incapace di affrontarla, la persona dà sfogo alle frustrazioni ed entra in un mondo parallelo in cui rifugiarsi”.

Terzo posto:

Portrait of Nathalie De Zan by Cédric Martin per Des forets

“Il ritratto di un’artista e del suo surreale mondo interiore”. Il vincitore verrà premiato con un video messaggio dedicato dal regista e fotografo francese Bruno Aveillan, parte della giuria del Festival nel 2015, Aveillan è un punto di riferimento nel mondo del fashion filmmaking internazionale nonché un mentore per le nuove generazioni.

I film vincitori e nominati della categoria “People’s Choice Award” insieme al video messaggio di Aveillan e a quello del vincitore, saranno inseriti nei FFFMilano Digital Awards 2022 disponibili online sul sito del Festival https://fashionfilmfestivalmilano.com .