Salerno, spaccio di droga: arrestato pusher

di Rita Milione

La sera del 14 maggio u.s., la Polizia di Stato ha proceduto all’arresto di un uomo per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in quanto, lo stesso, secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, a seguito di controllo sarebbe stato trovato in possesso di una tavoletta di hashish del peso di circa 67 grammi occultata negli slip e della somma di euro 760 euro suddivisa in banconote di vario taglio. Inoltre, a seguito della perquisizione domiciliare, sarebbe stato trovato in possesso di altra tavoletta di hashish del peso di circa 102 grammi e la somma di 1.500 euro nonché materiale per il confezionamento e bilancino di precisione.