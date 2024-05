Battipaglia, ruba biglietti “gratta e vinci”: arrestato

di Rita Milione

In data 9 maggio il personale del Commissariato di P.S. di Battipaglia ha tratto in arresto, per il furto aggravato un uomo, in quanto secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato mediante l’utilizzo di un martello avrebbe danneggiato la vetrina di ingresso di una rivendita di giornali e ricevitoria del lotto asportando alcuni biglietti “gratta e vinci” e una piccola somma di denaro.