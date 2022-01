Rising Star, Slam Dunk e divise: gli ultimi aggiornamenti sull’Nba All-Star Game

Continua la marcia di avvicinamento all’All-Star Game 2022. Nel weekend tra il 18 e il 20 febbraio 2022 a Cleveland, la Nba metterà in mostra le proprie stelle per regalere agli spettatori un fine settimana di puro spettacolo cestistico. Noti i quintetti iniziali e i due capitani, con KD pronto a lasciare il suo posto a causa di un infortunio, la Lega ha svelato il nuovo format del Rising Star. Ufficializzati anche il primo partecipante allo Slam Dunk Contest e le divise.

Nba, il nuovo regolamento del Rising Star

Come di consueto, ad aprire il weekend delle stelle sarà il Rising Star in programma il 18 febbraio prossimo. In occasione dell’All-Star Game di Cleavelan la partita che mette di fronte le stelle del futuro della Lega si è rifatto il look. Niente sfida tra team USA e Resto del Mondo ne tanto meno una singola partita tra rookie e sophomore, ma bensì un mini-torneo. Il nuovo format, infatti, prevede disputa di tre partite (due semifinali e una finale) a cui parteciperanno quattro squadre.

Come accade già nell’ultimo quarto della partita delle stelle, le tre sfide in programma non avranno limite di tempo ma si concluderanno al raggiungimento del “Target Score“. Ad aggiudicarsi la finale saranno le prime due squadre che arriveranno per prime a quota 50 punti, mentre per la finale il target sarà fissato a 25, in onore dei 75 anni di vita della Nba. I giocatori a scendere in campo saranno selezionati tramite un draft. Ogni squadra, sarà capitanata da un membro dei migliori 75 giocatori nella storia della lega e dagli assistenti allenatori dell’All-Star Game. Il nuovo Raising Star occuperà 28 giocatori in totale, 7 per ogni squadra, così selezionati: 12 provenienti dal primo anno, 12 dal secondo e 4 (uno per squadra) provenienti dal G-League Ignite Team, la squadra della G-League controllata direttamente dalla Nba. Una novità assoluta.

Slam dunk, c’è il primo nome

Il Main event della giornata di sabato 19 febbraio sarà lo Slam dunk Contest. La gara di schiacciate torna quindi ad essere l’evento principale della vigilia dell’All-Star Game. Annunciato finalmente il primo protagonista. Cole Anthony sarà, infatti, il primo partecipante della gara più spettacolare dell’intero weekend. Restano ancora da capire chi saranno gli altri partecipanti e, sopratutto, non è ancora chiaro se il detentore del titolo Anfernee Simons scenderà sul parquet per bissare il successo dello scorso anno. L’ultimo a riuscire nel “back to back” nella gara delle schiacciate è stato Zach LaVine nel 2016, in uno degli Slam Dunk Contest più spettacolari di sempre contro Aaron Gordon.

Le divise ufficiali

Ufficializzate anche le divise della notte delle stelle di Cleaveland create da una collaborazione tra Nike, Jordan e Converse (storico partner della Nba).

Il match clou tra le stelle Nba di domenica 20 febbraio, vedrà i team di Lebron e KD scender in campo con delle divise che strizzano l’occhio a quelle utilizzate negli All-Star Game degli anni ’80 e ’90 e che ricordano l’architettura dei ponti dell’Ohio. I colori, il rosso e il grigio, inoltre, richiamano al diamante dei 75 anni della Lega.