Nba, svelati i quintetti dell’All-Star Game: Lebron James e Kevin Durant i due capitani

Oltre alle due partite disputate nella notte (76ers-Lakers 105-87 e Warriors-Timberwolves 124-115), l’Nba ha reso noti i dieci nomi che formeranno i quintetti iniziali dell’All-Star Game 2022 di Cleaveland. Le votazione suddivise tra fan (50%), giocatori (25%) e media (25%), si sono chiuse regalando grosse conferme e qualche sorpresa inaspettata. Golden State con due giocatori sarà la franchigia più rappresentata nei quintetti iniziali capitanati da Lebron James a ovest e Kevin Durant ad est.

Nba, le scelte ad Ovest

Oltre alla certezza assoluta Curry, arrivato all’ottava convocazione, gli Warriors piazzano a sorpresa Andrew Wiggins alla sua prima convocazione assoluta nella notte delle stelle. Il numero 22 della Baia “ruba” il posto al suo compagno di squadra Draymond Green. Rimane fuori dal quintetto iniziale anche Luka Doncic battuto quasi al fotofinish da Ja Morant, uno dei giocatori più in forma dell’intera lega, che come Wiggins riceve la sua prima meritatissima convocazione all’All-Star Game. Con la 18ª presenza Lebron James, ancora una volta il più votato, e l’MVP in carica Nikola Jokic (4ª) chiudono il quintetto della costa del Pacifico.

Le scelte ad Est

Tante le sorprese nella Eastern Conference guidata da Kevin Durant (il più votato) alla sua dodicesima apparizione. Nonostante la testa della classifica condivisa con gli Heat, i Chicago Bulls piazzano in quintetto il solo Demar Derozan alla sua quinta convocazione. Niente da fare per l’altra stella della squadra Zach Lavine, rimasto fuori per una manciata di voti a favore di Trae Joung alla seconda esperienza nella notte delle stelle. Non ce la fa neanche Jason Tatum dei Boston Celtics surclassato, oltre che da Durant, da Giannis Antetokounmpo (6ª convocazione) e Joel Embid (5ª). Niente da fare anche per i due Nets Harden e Irving, rispettivamente al quarto e al settimo posto nelle selezione delle guardie.

Mancano solo le scelte dei capitani

La prossima tappa di avvicinamento all’All-Star Game di Cleaveland 2022 sarà la scelta delle squadre da parte dei due capitani in diretta televisiva. Lebron e KD, infatti, sceglieranno i propri compagni di squadra, senza restrizioni di Conference, che si contenderanno la vittorie dei tre quarti iniziali prima di raggiungere il punteggio finale senza restrizioni di tempo.