Lea – Un Nuovo Giorno: la nuova serie Rai con protagonista Anna Valle

Un nuovo medical drama approderà in Rai a partire da martedì 8 febbraio, dopo la settimana dedicata al Festival di Sanremo. Si tratta di Lea- Un nuovo giorno. Protagonista scelta per interpretare la Merdith Grey italiana è Anna Valle, celebre per i suoi numerosi ruoli sul piccolo schermo. Scopriamo insieme le novità in anteprima.

La trama

La serie sarà (ovviamente) ambientata in un ospedale fittizio di Ferrara, in cui le vite private dei medici si intrecceranno con quelle dei pazienti: tra vicende amorose e non, non mancheranno ovviamente in colpi di scena.

Anna Valle è Lea, la protagonista, che dopo un anno di aspettativa riprende il lavoro come infermiera pediatrica. A Ferrara, la donna ritroverà il suo ex marito (Giorgio Pasotti), pediatra e primario del reparto in cui Lea ha trovato nuovamente lavoro.

Insieme a lei ci sarà anche Anna, una vecchia amica di Lea, a causa della quale il suo matrimonio si è concluso. Ma la fine del rapporto è attribuibile ad un’altra tragedia, che i due hanno cercato disperatamente cercato di buttarsi alle spalle: la morte del loro primo figlio a pochi giorni dalla nascita.

Dopo la perdita del bambino, Lea non ha più potuto avere figli, motivo che l’ha spinta ad occuparsi di altri piccoli: i suoi pazienti.

Il cast

La regia è stata affidata a Isabella Leoni. Il cast si avvale di nomi famosi ed amati dal pubblico: oltre Anna Valle e Giorgio Pasotti, ci saranno anche Mehmet Gunsur (apprezzato nel ruolo di maestro ne La Compagnia del cigno), Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani e Daniela Morozzi.