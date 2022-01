“Christian”, la nuova serie Sky provoca scontenti da parte dei tifosi laziali

Basta poco per far scatenare i tifosi laziali: una password, una semplice password ha provocato lo scontento dei biancocelesti, che si sono scatenati sul web contro la nuova serie prodotta da Sky, intitolata Christian. Ma facciamo chiarezza.

La trama di Christian

La serie si svolge a Corviale. Il protagonista, interpretato da Edoardo Pesce è Christian, lo sgherro di un boss della Roma di periferia che si guadagna da vivere recuperando crediti, picchiando gli indebitati. Quelle stesse mani che usa per far sanguinare gli altri però, ad un certo inizieranno a loro volta a sanguinare, investite della stimmate. Da quel momento Christian inizierà a fare miracoli.

La polemica

“Laziommerda, due emme tutto minuscolo“. Sono queste le parole pronunciate dal protagonista, quando scopre la password per aprire il caveau di una banca. E’ bastato poco per far infuriare i laziali, secondo cui quella combinazione di parole avrebbe danneggiato il team biancoceleste. E’ doveroso dire che non è la prima volta che il nome del club viene citato ingiustamente. Già in passato, infatti nella serie Amazon “Maradona: sogno benedetto“, i giocatori della Lazio sono stati accusati di essere dei fascisti. Il club allora con un comunicato definì ridicole, inverosimili e diffamatorie le parole scelte per il discorso del campione argentino. Chissà se interverrà pure adesso.