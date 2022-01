The Voice Senior: terza stagione confermata? Le news

Si è da poco conclusa la terza stagione di The Voice Senior, la quale ha riscontrato un ottimo successo da parte del pubblico da casa. Per tale motivo, secondo quanto dichiarato da TvBlog, la Rai ha riconfermato una terza edizione.

A condurre il programma ritroveremo Antonella Clerici, e forse, visto il successo della precedente stagione, verranno concesse più serate al talent show. Inoltre, The Voice Senior ripartirà con un leggero ritardo rispetto a quest’anno, in vista dei Mondiali di Calcio in Qatar, che inizieranno il prossimo 21 novembre 2022. Il campionato durerà circa un mese. Senza contare anche “l’interruzione Sanremo”.

Le altre riconferme Rai

Tra gli altri programmi confermati in prima serata su Rai Uno, ci sarà Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. Bisognerà poi capire quale spazio avrà invece il talent Ballando con le Stelle. Sempre Tv Blog spiega che potrebbe dribblare le partite del Mondiale di Calcio del Qatar, magari cambiando giorno laddove in qualche sabato capitino dei match importanti.