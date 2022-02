Marino Bartoletti, chi è l’esperto di Sanremo

Nato a Forlì il 30 gennaio 1949, Marino Bartoletti è conosciuto dal grande pubblico per essere stato uno degli ideatori e protagonisti del programma sportivo Quelli che il calcio. Giornalista professionista dal 1974, laureato in giurisprudenza, ha mosso i primi passi nel mondo della carta stampata all’età di 19 anni. Ha collaborato alle pagine locali del Resto del Carlino; poi nel 1971 è entrato a far parte della redazione del Guerin Sportivo diretto da Gianni Brera.

Negli ultimi anni si è dedicato alla scrittura, il suo ultimo libro è La cena degli dei. Grande esperto del Festival di Sanremo – a cui ha dedicato il libro L’Almanacco di Sanremo nel 2019 in concomitanza con la settantesima edizione – sarà uno dei volti Rai nelle varie trasmissioni che accompagneranno la kermesse.

Per quanto riguarda la sua vita privata è stato sposato con Carla Brunelli, scomparsa all’età di 65 anni a causa di un incidente domestico. La donna, impegnata nelle pulizie di casa, è rimasta schiacciata da una porta finestra automatica e a trovarla senza vita, proprio Bartoletti. Ha due figlie, Cristina e Caterina. Ospite di Oggi è un altro giorno, il giornalista di aver scoperto di avere un tumore alla fine della scorsa estate, fortunatamente preso in tempo.