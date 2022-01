Testi Sanremo 2022: siete pronti a scoprirli?

Il Festival di Sanremo 2022 è la prima edizione a vedere esattamente 25 testi competere per il premio principale.

L’edizione del 2022 è speciale, entusiasmante, ricca di talento e di sorprese. Interessantissima è l’età media dei partecipanti che è di 38 anni e 2 mesi. Potrebbero aggiudicarsi la vittoria anche cantanti giovanissimi, come Blanco e Sangiovanni. Tra i concorrenti spicca anche Fabrizio Moro, che con la sua voglia di autenticità ed il suo amore per il lato graffiante e puro della vita, ci fa illuminare l’anima e sentire compresi. Non mancano le meravigliose voci di Elisa, Noemi ed Emma, donne fortissime e grintose, che vestono, ogni volta, abiti pregni di determinazione, passione e coraggio.

Quando andrà in onda il Festival di Sanremo?

Lo show si articolerà in cinque puntata che andranno rispettivamente in onda, su Rai Uno, da martedì 1 febbraio a sabato 5 febbraio.

Martedì 1 febbraio: ad affiancare il conduttore Amadeus nella serata di apertura ci sarà Ornella Muti, icona del cinema Italiano.

Mercoledì 2 febbraio: nella seconda serata arriva ad affiancare Amadeus, in qualità di co-conduttrice, Lorena Cesarini, la giovane attrice conosciuta in “Suburra”.

Giovedì 3 febbraio: con Amadeus ci sarà Drusilla Foer, attrice, pittrice, cantante, icona di stile e star del web.

Venerdì 4 febbraio: la quarta serata è quella delle cover. Ogni artista ha scelto un pezzo del passato (dagli anni 60 agli anni 90) da rivisitare con l’aiuto di un ospite.

Sabato 5 febbraio: nell’ultima serata arriva sul palco Sabrina Ferilli. L’attrice, amatissima del pubblico, è stata già due volte sul palco dell’Ariston. Verrà stilata la lista dei tre finalisti e verrà, infine, proclamato il vincitore della 72esima edizione di Sanremo.

Testi Sanremo 2022