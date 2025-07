Salerno: il Comune di San Mango Piemonte vince il premio “Piccolo Comune Amico”

di Redazione ZON

10 luglio a Roma la cerimonia di premiazione per i sindaci che hanno valorizzato territorio e prodotti locali

Il Comune di San Mango Piemonte (SA) si è aggiudicato il premio “Piccolo Comune Amico”, il concorso riservato ai piccoli comuni con meno di 5.000 abitanti che si sono distinti nell’ultimo anno per l’impegno nella valorizzazione del territorio e dei prodotti locali, oltre che nella promozione del turismo.

Il Comune ha vinto nella categoria “Innovazione sociale”, risultando il primo tra i borghi dei Picentini ad avviare una Comunità Energetica Rinnovabile, in collaborazione con Energy Co S.p.A. Un’iniziativa che rappresenta un passo concreto verso un futuro sostenibile, affrontando temi cruciali come il caro energia, lo spopolamento dei borghi e la transizione ecologica.

Il progetto “Piccolo Comune Amico” è promosso da Codacons in collaborazione con Coldiretti e con il supporto di Adc, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l’Italia, Symbola e Uncem.

La cerimonia di premiazione

L’evento di premiazione si terrà giovedì 10 luglio alle ore 16:00 presso la Sala Congressi di Palazzo Rospigliosi (via XXIV Maggio, n. 43 – Roma).

Saranno presenti tutti i comuni vincitori, accompagnati da prodotti locali e artigianali. Tutti i partecipanti saranno inseriti in un sito web dedicato alle eccellenze comunali, con una vetrina di eventi, contenuti e realtà selezionate.

Il progetto sarà ampiamente promosso anche sui social ufficiali (Facebook e Instagram) e con campagne stampa dedicate, per garantire la massima visibilità ai comuni vincitori e alle loro iniziative.