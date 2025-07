Salerno, tragedia sul lungomare: 20enne muore dopo essere lanciato da una palazzina

di Redazione ZON

Una mattinata segnata dal dolore quella di martedì 8 luglio a Salerno, dove un giovane di 20 anni è stato trovato senza vita nei pressi del lungomare Trieste. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe lasciato cadere da una palazzina.

Una tragedia improvvisa nel cuore della città

Il drammatico episodio si è consumato nel centro cittadino, lasciando sgomenti residenti e passanti. Il corpo del giovane è stato rinvenuto ai piedi di un edificio, e gli elementi raccolti finora fanno pensare a un gesto volontario. Il ragazzo si era allontanato da casa senza avvisare nessuno, lasciando il cellulare nell’abitazione, fatto che aveva subito allarmato i genitori, già preoccupati per una situazione personale delicata che il figlio stava vivendo da tempo.

A far partire le ricerche è stata la denuncia di scomparsa presentata dalla famiglia.

Il ritrovamento e le indagini

Il tragico ritrovamento è avvenuto poche ore dopo, proprio sul lungomare, dove alcuni passanti hanno notato il corpo e allertato i soccorsi. Gli operatori del 118, giunti rapidamente sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri della compagnia di Salerno, che hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.

Lo shock è stato profondo anche tra i numerosi turisti presenti nella zona, affollata in questi giorni estivi. Il lungomare Trieste, luogo simbolico per la vita sociale cittadina, è stato scosso da un dolore collettivo.

Rispetto e riflessione

Al momento le autorità mantengono il massimo riserbo sull’identità del giovane e sulle circostanze esatte del gesto. La comunità è invitata a rispettare il dolore della famiglia, evitando speculazioni e favorendo una riflessione più ampia sul disagio giovanile, tema urgente e spesso sottovalutato.

Fonte: Il Mattino