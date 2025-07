Bellizzi, Premio Fabula 2025: il 5° giorno con Sigfrido Ranucci

di Redazione ZON

Dopo Ambra, Moccia e Biondi, spazio a verità, talento e nuove ispirazioni

Giovedì 10 luglio si chiude con Biloslavo, Rossetti e Gallo

Il Premio Fabula 2025 si avvicina al gran finale, continuando però a regalare giornate cariche di emozione e significato. Dopo i momenti intensi con Ambra Angiolini e Federico Moccia, oggi i riflettori si accendono sulla musica: Mario Biondi, con la sua voce profonda e inconfondibile, è atteso questa sera in Piazza del Popolo. Come da tradizione, il pomeriggio sarà dedicato al confronto con i giovani della community.

Ieri Bellizzi ha vissuto una pausa carica di emozioni. All’arrivo di Ambra in Piazza Municipio, il pubblico si è lasciato trasportare da un’ondata di applausi, sorrisi e commozione. «Da piccola mi dicevano che avevo una voce brutta», ha confidato a Francesco, uno dei ragazzi. «Ma ho deciso che sarebbe diventata il mio tesoro». Oggi quella voce è simbolo di teatro, televisione, radio, doppiaggio e musica. Un esempio di forza e trasformazione. «Non volevo più essere giusta per gli altri. Volevo essere vera per me. Se questo spaventa, significa che funziona».

Poco prima, Federico Moccia aveva conquistato la piazza parlando della potenza dei sogni. «Se non credete voi per primi nella vostra idea, chi dovrebbe farlo?», ha detto raccontando la nascita di Tre metri sopra il cielo. Un progetto in cui pochi credevano, ma che è diventato un fenomeno internazionale proprio per la sua autenticità. Una lezione sull’importanza dell’ostinazione creativa e della verità narrativa.

Il pomeriggio ha toccato corde profonde: emozioni vere, trasformazioni interiori e quel fragile passaggio tra sentirsi inadeguati e diventare arte.

Mercoledì 9 luglio

Il festival riparte nel pomeriggio con i laboratori creativi, per poi accogliere lo street artist Maupal, noto per la sua capacità di unire arte e impegno sociale. Seguiranno altri incontri di grande rilievo: tra gli ospiti, il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio, l’artista Paolo Bini, l’agente cinematografico Daniele Orazi, il medico Giovanni Pentangelo, il pizzaiolo Errico Porzio e l’oncologo Paolo Ascierto.

Alle ore 20, in Piazza Municipio, sarà il momento di Sigfrido Ranucci, giornalista e volto noto di Report, che si confronterà con i ragazzi sul valore della verità e del coraggio. Alle 21.30, in Piazza del Popolo, guiderà il pubblico in un racconto coinvolgente. Gli incontri pomeridiani saranno condotti da Antonio Sica; la serata sarà presentata dal giornalista Gaetano Pecoraro (Italia 1).

Giovedì 10 luglio

Si chiuderà in grande stile. In programma i laboratori curati dai fratelli Capozzoli, dalla docente Teresa Summa (Premio Atlante 2025 per “Mare Dentro”), dal fotografo Antonio Palermo (tra i migliori al mondo nel wedding), dal giornalista Fausto Biloslavo (voce autorevole nei reportage di guerra) e dall’attore Marco Rossetti.

Alle 21, sempre in Piazza del Popolo, ci sarà il ritorno di Massimiliano Gallo, amatissimo dal pubblico e già ospite indimenticabile dell’edizione 2023. Con lui anche la cerimonia di premiazione e le favole più belle scritte dai ragazzi. Come sempre, sarà una vittoria collettiva.

Un’edizione veloce, ma densa di significato. Perché Fabula è questo: un ponte tra generazioni, un incontro tra sogni e realtà, tra chi ha già tracciato un cammino e chi lo sta ancora immaginando.