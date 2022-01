Voglio amarti: testo del brano di Sanremo 2022 di Iva Zanicchi

Su dieci partecipazioni al Festival di Sanremo, è riuscita a conquistare il leone d’oro per ben tre volte diventando così la donna ad aver vinto più volte la kermesse: sto parlando dell’Aquila di Ligonchio, o meglio, la straordinaria Iva Zanicchi, che quest’anno si ripresenterà in gara a Sanremo 2022 con il brano “Voglio amarti“.

“Porto una canzone bella, spero che piaccia. Ho due Iva dentro di me: una dice che va per partecipare, fare bella figura e cantare bene; l’altra mi manda a quel paese e mi dice che se vado è per vincere. C’è una guerra tra queste due, e non so a chi dare retta” ha dichiarato divertita Iva Zanicchi in esclusiva a Tv, Sorrisi e Canzoni. Sul brano ha raccontato che si tratta di un inno all’amore che suscita serenità e gioia – “L’amore è un sentimento strano che si può provare a ogni età“ – ha concluso la cantante che qualche mese fa ha regalato agli spettatori di Canale 5 due straordinarie serate-evento.

Testo

Prenderti per come sei,

Senza tanta filosofia. Sì, lo farò.

Per amore sai che io brucerei

Ogni ora della vita mia;

L’ho già fatto e lo rifarei.

E se vuoi, se lo vuoi, se ci stai…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani

Voglio amarti con l’anima e di più.

Voglio amarti nelle braccia, nel calore

Della pelle, del tuo viso su di me.

Voglio amarti e non solo “per amore”,

Voglio amarti perché ho fame anch’io di te.

Voglio amarti per quello che hai nel cuore,

Per sentirmi ancora viva in te.

E se un giorno scoprirò

Nel mio cuore una ruga in più… sarai tu

Ma se vuoi… se lo vuoi…

Voglio amarti nei pensieri, nelle mani;

Voglioamarti con l’anima e di più

Voglio amarti, solamente amarti ancora

E domani risvegliarmi accanto a te