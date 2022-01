Alex Belli dopo la cacciata di Signorini: “Non è più il mio game”

Alex Belli gentilmente accompagnato fuori dallo studio da Signorini. La serata di ieri del Grande Fratello ha visto protagonista per l’ennesima volta la triade Alex Belli -Delia Duran -Soleil Sorge.

L’attore incalzato dalla situazione ha tenuto a ribadire per l’ennesima volta la sua volontà di un amore libero, che non si può spiegare a parole. Il tutto ha spazientito Alfonso Signorini che, durante la trasmissione, ha invitato Alex Belli a lasciare lo studio poiché impossibilitato a proseguire la trasmissione.

“Stai rendendo difficoltoso il mio lavoro, se vuoi magari uscire” ha detto con calma prima di essere nuovamente interrotto dal Belli. Da qui il conduttore stizzito ha continuato “E allora mi rivolgo agli autori, lo accompagnate fuori, non posso lavorare così, mi rifiuto. Vattene fuori”.

L’attore si è così alzato ed è uscito agitato dallo studio. Signorini ha riferito: “Non puoi venirmi a dire stasera scelgo la linea del silenzio e mi impedisci di parlare, di spiegare a voi a casa cosa sta succedendo, mi impedisci di fare il mio lavoro”. Alex Belli è rientrato solo a tarda sera, verso la fine della puntata.

Il Tweet

GAME OVER .Ritorno nella mia FACTORY creativa, dove vivo con anime dove non abbiamo bisogno di etichettare, scatolare e definirci… In quel magico mondo, per il quale abbiamo tanto lottato che si chiama LIBERTÀ di espressione di VITA. Non è più il mio GAME!

Con questo tweet l’attore sembrerebbe definitivamente smarcarsi da questa situazione. Ma sarà realmente così? Lo scopriremo nelle prossime giornate del GF.