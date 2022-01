Guillermo Del Toro in arrivo “La fiera delle illusioni” e “Pinocchio”

Guillermo del Toro a dicembre 2022 sbarcherà su Netflix con “Pinocchio“, il musical in stop-motion dedicato al burattino di legno inventato da Carlo Collodi. Il film segue le spericolate e indisciplinate avventure di Pinocchio nella sua ricerca di un posto nel mondo.

Prima di scoprire l’intero cast, vi ricordiamo che tra qualche giorno, precisamente il 27 gennaio 2022, uscirà nelle sale cinematografiche “La Fiera delle Illusioni – Nightmare Alley“, il film diretto da Guillermo del Toro candidato a 8 Critics’ Choice Awards tra cui “miglior film” e “miglior regia“. Il film, che vede come protagonista Stanton Carlisle (Bradley Cooper) un uomo che ha venduto l’anima all’arte dell’imbroglio, è l’adattamento del romanzo “Nightmare Alley” scritto da William Lindsay Gresham e pubblicato negli Stati Uniti nel 1946.

Sappiamo che il protagonista del film in uscita il prossimo 27 gennaio, è un truffatore vagabondo che si trasforma in un affascinante intrattenitore e manipolatore, talmente abile da convincersi di poter sconfiggere il fato, ci riuscirà? Non ci resta che scoprirlo!

Cast Pinocchio

Gregory Mann è Pinocchio

Ewan McGregor è il Grillo Parlante

David Bradley è Geppetto

Ron Perlman è Mangiafuoco

Tilda Swinton è la Fata Turchina

Christoph Waltz è la Volpe e il Gatto

Cate Blanchett la la scimmia Sprezzatura

Tim Blake Nelson è il Cocchiere

Finn Wolfhard è Lucignolo

John Turturro è mastro Ciliegia

Burn Gorman è il Carabiniere

Trama – La fiera delle illusioni

Il film, ambientato negli anni ’40, racconta la storia di un uomo, Stanton Carlisle (Bradley Cooper) che oltre a svolgere la mansione di giostraio in un Luna Park, è anche un abilissimo truffatore. Il suo talento è quello di raggirare e manipolare le persone e per fare questo, si fa aiutare da una psichiatra di nome Lilith Ritter (Cate Blanchett). Le vittime delle truffe sono solitamente esponenti dell’élite newyorchese, fino a che non troverà Ezra Grindle (Richard Jenkins), un ricco impresario che si rivelerà tutt’altro…