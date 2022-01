Rivoluzione Iliad, l’Ad Benedetto: “Pronti per qualcosa di straordinario”

Sul palco l’Ad Benedetto Levi annuncia la nuova Rivoluzione Iliad. In una conferenza stampa che ricorda quelle di Steve Jobs di Apple si apre un nuovo scenario per quanto riguarda la digitalizzazione del Paese.

I numeri di Iliad

I numeri presentati dall’Ad Benedetto nella prima fase della conferenza stampa riguarda il 97% dei clienti soddisfatti del servizio, ma non solo il conteggio dei quasi 8 milioni di utenti che utilizzano il servizio.

Da quando Iliad è entrato nel mercato – continua Benedetto – il numero di giga offerto sul mercato è aumentato di circa 7 volte contribuendo in maniera netta alla digitalizzazione. In un momento come questo di crisi e rincari sarebbe ottima come notizia.

L’entrata sul fisso

Parte una clip sul palco con una serie di interviste ad alcuni clienti che segnalano una serie di disservizi delle compagnie concorrenti tra cui la rimodulazione del contratto, l’aumento dei prezzi, le penali e non solo. Tra i punti nevralgici l’Assistenza Clienti: “siamo esseri umani” non vogliamo parlare con dei robot.

Continuano gli esempi dei clienti tra cui quello di Chiara che evidenzia la confusione in cui si incappa tra i clienti letteralmente “ubriacati” tra i costi di fatturazione. Da qui le sanzioni per varie attività tra cui pubblicità ingannevole, pratiche aggressive, condotte omissive con varie multe da parte dell’Antitrust.

Da qui si necessita l’entrata dei bollini che indica l’utilizzo della tecnologia nel servizio di Internet a casa nei servizi pubblicitari del servizio: Rame – misto fibra rame – Tutto Fibra. Tutto questa confusione naturalmente ha frenato la digitalizzazione del Paese afferma Di Benedetto.

La rivoluzione Iliad

L’ascolto e la raccolta di diversi feedback ha permesso lo sviluppo di un router che rispondesse a tutte le esigenze manifestate. Un oggetto unico nel suo genere capace di creare uno standard di router nuovo in Italia: la Iliad Box. E’ il miglior router esistente sul mercato – afferma l’Ad- da tenere in bella mostra.

Come questo concentrato di tecnologia andrà a semplificare lo standard dei router in Italia? Fino ad adesso la massima velocità è 1 gbt al secondo e 300 mb in upload. Ma la rivoluzione e il salto di qualità al Paese dove sta? Da oggi con la Fibra di Iliad in 6 milioni di indirizzi si andrà al 5gbit/s in download e 700 mbit/s.

La Iliad Box oltre ad ottenere queste prestazioni sfrutta la semplicità con la possibilità di appenderlo al muro e fornire attraverso le applicazioni un qr code per condividere la rete con i vostri ospiti. Traffico sicuro e protetto e facilissima da configurare con un basso impatto di consumi.

La Iliad Box connect facilita poi la condivisione della Password con una rete dedicata solo ai vostri ospiti con una panoramica dei dispositivi che sono collegati. Altra operazione innovativa è lo spegnimento del router durante gli orari notturni, così da ridurre i consumi.

La rivoluzione sul prezzo

Nessun costo nascosto e trasparente. Con Iliad -afferma Benedetto- saprete sempre quanto pagate e sarete sempre liberi di cambiare operatore e customer care sempre efficiente con massima velocità della Fibra per sempre con minuti illimitati. Ad un 5gb/s il prezzo sarà di 15,99 euro al mese per utenti Iliad e 23 euro circa per chi non è utente Iliad.