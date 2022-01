Ed Sheeran rivela: “South Park mi ha rovinato la vita”

Bullismo, le dichiarazioni di Ed Sheeran: “South Park mi ha rovinato la vita”. Ecco perché: cosa succedeva nella famosa serie televisiva

BULLISMO: LE PAROLE DI ED SHEERAN– Ed Sheeran, noto cantautore famoso in tutto il mondo, ha svelato di essere stato vittima di bullismo. In particolare, l’artista ha spiegato anche in quale momento della sua vita ha dovuto fare i conti col fenomeno, diffuso purtroppo ovunque. In una serie TV in cui era protagonista infatti, il cantante è stato preso di mira per il colore dei suoi capelli. Il programma in questione, è South Park. Secondo quanto riportano anche i colleghi di “hallofseries“, la sua chioma rossa rappresentava un problema.

Ecco le dichiarazioni di Ed Sheeran: “In Inghilterra da sempre vieni preso per il culo se hai i capelli rossi. Negli Stati Uniti, invece, non è mai stato così, perché le persone non hanno mai saputo cosa fosse un ‘pel di carota’. Quell’episodio di South Park mi ha fottutamente rovinato la vita”. E ancora: “Stavo andando in America e tutti dicevano, ‘Adoro i tuoi capelli, amico.’ E io ho pensato: ‘Oh mio Dio, alla gente piacciono i miei capelli? E poi ricordo che l’episodio è uscito e niente, è rimasto nelle menti di tutti”.

Ora Ed Sheeran è un cantante molto amato in tutto il mondo e continua a promuovere le sue canzoni: “Non voglio che, di qui a vent’anni, il rapporto con i miei figli venga logorato dal fatto che abbia preferito il lavoro a loro”. Insomma, l’artista vuole essere ricordato per la sua musica, non per le sue scelte. E il bullismo subito è solo una brutta parentesi del suo passato, che va però chiaramente raccontata, senza filtri. Ringraziamo il fenomenale cantautore per la sua testimonianza.

