“Chimica” testo e curiosità sul brano di DitonellaPiaga e Rettore

La partecipazione a Sanremo 2022 con “Chimica”, apre le porte ai nuovi progetti discografici di Rettore e Ditonellapiaga: testo e significato del brano

Con “Chimica” Donatella Rettore e Ditonellapiaga (nome d’arte di Margherita Carducci) tentano l’assalto a Sanremo 2022: un brano energico e malizioso, scrivono gli addetti ai lavori che hanno avuto modo di ascoltarlo in anteprima, con un ritornello così adrenalinico che è impossibile non ballarlo. Ed infatti Rettore e Margherita, diverse per età e provenienza geografica ma accomunate dal gusto per la provocazione, arriveranno all’Ariston con un look “comodo” che permetta loro di muoversi tantissimo e sentirsi a proprio agio sul palco musicale più importante di Italia.

Per la quarta serata dedicata alle cover, Rettore e Ditonellapiaga hanno deciso di omaggiare Caterina Caselli eseguendo “Nessuno mi può giudicare”, medaglia d’argento al Festival del 1966. Mentre è già disponibile in digitale “Camouflage”, il nuovo album di Ditonellapiaga, il prossimo lavoro di inediti di Rettore vedrà la luce a Marzo.

Di seguito il testo di “Chimica”

Il testo

E non so bene come dirlo

Come farlo

Ma ne parlo seriamente

E non conviene se lo fingo

Se lo canto

Se lo urlo tra la gente

E non mi basta avere un cuore

Per provare dell’amore veramente

E non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

Una questione di

Chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica

È una questione di

E non c’è dove oppure quando

Solo fango ed un impianto travolgente

E non c’è anticipo o ritardo

E se rimango vengo ripetutamente

E non m’importa del pudore

Delle suore me ne sbatto totalmente

E non mi fare la morale

Che alla fine, se Dio vuole è solamente

Una questione di

Chimica



È una questione di

Chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica

È una questione di



È una questione di

E non c’è iodio oppure zinco

È solo marmo bianco e muscoli bollenti

E non c’è podio che non vinco

È solo cardio

E conta spingere sui tempi

E non mi serve una Ferrari

Se non vali come fante a fari spenti

Ma no non contano gli affari

Siamo chiari e se compari i coefficienti

È una questione di

Trovare quello giusto

Quello che guardi e per un po’

Solo un po’

Solo un po’

Il mondo fuori è un ricordo alla fine

Se ho gli occhi nei tuoi occhi

E le tue labbra sulle mie labbra

La mano sulla coscia incalza

E credimi ti dico sì

È solo una questione di

Chimica chimica



Chi-chi-chi-chi-chi-chi

Chimica chimica

È una questione di

Chimica chimica

È una questione di