Achille Lauro, a Sanremo 2022 sognando un musical

Achille Lauro torna in gara all’Ariston con “Domenica”. Per la serata delle cover ha scelto “Sei Bellissima”, di e con Loredana Bertè, per accendere un faro sulle dipendenze amorose

Quattro Festival di Sanremo consecutivi di cui uno, lo scorso anno, da superospite. Nel 2022 Achille Lauro torna all’Ariston in gara con il brano “Domenica” (insieme all’Harlem Gospel Choir): “Ho letto pareri discordanti sul brano, ma ricordo che all’inizio anche Rolls Royce secondo alcuni faceva cagare (…) La competizione? Non ci ho mai pensato: se avessi voluto provare a vincere, negli anni avrei portato brani come C’est la vie o 16 Marzo. Ma il nostro obiettivo, mio e del mio team, non è mai stato compiacere, quanto invece portare qualcosa che non si è mai visto, qualcosa che non è mai stato fatto”.

Una missione che Lauro, dalla prossima estate in tour in alcune delle location outdoor più esclusive di Italia, propugna anche attraverso un attento lavoro sull’immagine, potendo tra l’altro contare sull’accogliente apporto di Alessandro Michele, numero uno di Gucci: “Nel 2022, la musica non solo si ascolta, ma si guarda e si percepisce. La collaborazione con Alessandro Michele continua ed è per me un onore fare squadra con uno che ha rivoluzionato la moda. Di solito funziona così: io porto delle idee, lui le sposa e ci aggiunge del suo”.

“Domenica”, che sarà accompagnato da un videoclip di cui Achille Lauro è sia regista che protagonista principale, è uno dei 7 brani inediti che arricchiranno “Lauro – Achille Idol Superstar”, nuova versione dell’album uscito lo scorso Aprile e che tornerà nei negozi l’11 Febbraio 2022: “A un certo punto ho sentito il bisogno di isolarmi. Sono rimasto su quest’isola per quattro mesi, insieme ai miei collaboratori più stretti, e qui abbiamo creato la musica che ascolterete per i prossimi anni”.

Per la serata delle Cover di giovedì 3 Febbraio, a Sanremo 2022 Achille Lauro ha deciso di eseguire “Sei Bellissima”, in duetto con l’interprete originale Loredana Bertè. Un nuovo omaggio alle sorelle più famose della musica italiana, dopo che due anni fa, sempre sul palco dell’Ariston ma in coppia con Annalisa e calato nei panni di Ziggy Stardust, ha cantato “Gli Uomini non cambiano” di Mia Martini: “A Loredana e Mimì”, ha spiegato lui questa mattina ai microfoni di Zon.it, “mi lega il fatto di mettere le emozioni al centro del mio modo di fare musica, come hanno sempre fatto loro”.

E ancora: “Sei bellissima è un brano incredibile, tra strofe struggenti e il ritornello forse più pop della musica italiana. E’ importante anche per l’attualità del tema che tratta: quello delle dipendenze amorose, con donne svilite da un uomo che invece dice di amarle”.

Il tour e altri progetti

Partendo da una tripletta al Palazzetto dello Sport di Roma, Achille Lauro da Maggio tornerà in tour, tra le tappe previste anche Taormina, Matera e l’ippodromo di Milano: “Sarà uno spettacolo a metà tra un concerto rock e un musical. Sul palco ci sarà la mia band e l’Orchestra della Magna Grecia”, anticipa, “Ecco. Una cosa su cui mi piacerebbe lavorare è un musical vero e proprio, che possa magari anche valicare i confini nazionali”.

Intanto, dopo aver offerto un cammeo nella pellicola “Anni da Cane” (interpretandone anche la canzone portante “Io e te”), continua la collaborazione tra Prime Video e Lauro (“Stiamo lavorando su diverse cose, e ne avremo almeno fino alla fine di quest’anno”),che non sembra voler mettere confini alla sua prolificità: “Mi piace sperimentare le potenzialità delle nuove tecnologie. Stiamo lavorando con Gucci per portare in qualche modo l’album Lauro nel metaverso”.