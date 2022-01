Non mi lasciare: anticipazioni puntata del 31 Gennaio

Quattro puntate e otto episodi previsti ogni lunedì alle 21.25 su Rai1: Non Mi Lasciare sta giungendo al termine. Lunedì 31 Gennaio, infatti, ci sarà l’ultima puntata della serie con protagonista Elena Zanin, interpretata da Vittoria Puccini, Vicequestore originario di Venezia fuggita vent’anni prima dalla città lagunare senza dire nulla a nessuno, costretta però a tornarvi a seguito di un misterioso delitto.

Per il momento non sappiamo se la serie, che ha registrato ascolti discreti, avrà una seconda stagione. Nell’ultima puntata vedremo come si concluderà l’inchiesta del Vicequestore intorno al losco giro di minorenni dell’orfanotrofio che li ospitava. Il cerchio si chiuderà anche sulla vita privata di Elena e del collega Daniele.

Nelle puntate si è spesso trattato del fenomeno del catfish. Nel mondo dei social con questo termine si indica una persona che costruisce in rete un proprio profilo fingendo di essere un’altra persona, prendendo un nome falso per truffare qualcuno o assumendo il nome di un altro utente e pubblicando come proprie le fotografie di questo, al fine di instaurare in rete rapporti amicali (a volte anche sentimentali) con una falsa identità.