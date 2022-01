Non mi lasciare: anticipazioni puntata del 24 Gennaio

Quattro puntate e otto episodi previsti ogni lunedì alle 21.25 su Rai1: Non Mi Lasciare è una delle novità del palinsesto Rai. La serie ruota intorno alle vicende di Elena Zonin. Interpretata da Vittoria Puccini, la protagonista è un Vicequestore originario di Venezia fuggita vent’anni prima dalla città lagunare senza dire nulla a nessuno, costretta però a tornarvi a seguito di un misterioso delitto.

Nel terzo e quarto episodio della serie Non Mi Lasciare, Elena ha ottenuto il permesso di riprendere le indagini assieme ad una task force creata per aiutarla a risolvere il caso e a smantellare la rete dei pedofili. Scoprono che, prima di morire, Gilberto credeva di chattare con una ragazza di nome Sofia. Convinto di andare ad un appuntamento con lei, è stato rapito e caricato su una barca. Grazie alle indagini, Elena e Daniele scoprono l’identità del rapitore: si tratta di Pietro Toma. L’uomo è cresciuto in un orfanotrofio ed è coinvolto nel rapimento di altri bambini.

Nella serie, Elena Zonin è la vicequestore del CNCPO. Si tratta di un centro istituito presso il Servizio Polizia postale e delle comunicazioni del Dipartimento della Pubblica Sicurezza; si occupa di prevenzione e repressione di reati di pedopornografia online. L’obiettivo primario è la difesa dei ragazzi in Internet, attraverso servizi di monitoraggio per la ricerca di spazi virtuali clandestini dove si offrono immagini e filmati di minori abusati per il commercio online.