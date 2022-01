Ornella Muti: ritratto della co-conduttrice di Sanremo 2022

Di recente è stato annunciato che l’attrice Ornella Muti sarà co-conduttrice del Festival di Sanremo nel corso della prima puntata, che andrà in onda il 1 Febbraio in cui verrà affiancata naturalmente da Amadeus.

Ornella Muti è una delle interpreti più amate, apprezzate e pluripremiate del cinema italiano. Protagonista di pellicole come “La moglie più bella”, “La stanza del vescovo”, “Innamorato Pazzo”, “Nessuno è perfetto”, “Romanzo Popolare” e tanti tanti altri.

Una carriera, quella di Ornella Muti iniziata negli anni ’60 e che prosegue tutt’oggi tra nuovi e ambiziosi progetti, compresa la tanto attesa co-conduzione del Festival di Sanremo.

Come lei stessa ha dichiarato in una recente interivsta a “Il Corriere”: “Sanremo è l’Italia, lo seguono tutti. Il Festival vuol dire entrare nelle case di tutti gli italiani, vuol dire essere parte di una cosa bella in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: Sanremo dà allegria, diverte, dà speranza”.

Ha inoltre aggiunto: “Ho perso papà presto, ero piccola, ricordo che a lui piaceva tanto quando cantava Gigliola Cinquetti; quel Sanremo mi è rimasto nel cuore perché c’era ancora mio papà“.

LA CARRIERA DI ORNELLA MUTI

Figlia di un giornalista e di una scultrice, Ornella Muti debutta al cinema nel 1969 come protagonista del film di Domenico Damiani “La moglie più bella” basato sulla reale vicenda di Franca Viola, la diciasettenne che divenne la prima donna italiana a rifiutare un matrimonio riparatore.

Il successo della pellicola le apre la strada nel mondo del cinema, iniziando a lavorare in diversi lungometraggi. Ma un ulteriore punto di svolta avverrà invece grazie all’incontro di Mario Monicelli, il quale la sceglie come protagonista per la sua pellicola “Romanzo Popolare”, in cui Ornella Muti recita al fianco di Ugo Tognazzi.

Il film viene acclamato da pubblico e critica e spalanca ad Ornella tutte le porte. Recita insieme a Vittorio Gassman ne “Come una rosa al naso”; collabora frequentemente con Dino Risi in pellicole come “Primo Amore” e “La stanza del Vescovo”.

Nel 1976 recita insieme all’attore francese Gérard Depardieu in “L’ultima Donna”; ed è la protagonista di “I Nuovi mostri”, pellicola che verrà candidato agli Oscar come “miglior film straniero”.

Da segnalare anche la sua partecipazione al lungometraggio “Un Amore di Swann” di Volker Schlöndorff, in cui Ornella recita insieme a mostri sacri del cinema hollywoodiano quali: Jeremy Irons, Alain Delon e Fanny Ardant.

In tempi più recenti Ornella Muti ha collaborato insieme al regista Woody Allen per la sua pellicola girata in Italia “To Rome with Love”, al fianco di Penélope Cruz, Roberto Benigni e Woody Allen.

Tra i suoi ultimi progetti ricordiamo la serie tv “Sirene”, andata in onda su Ra1.

Tra i tanti meriti, nel 1992 è stato nominata come Commendatore per l’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Non vediamo quindi l’ora di vedere come se la caverà Ornella Muti in questa nuova sfida televisiva.