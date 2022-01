Måneskin: la band italiana ritorna al Festival di Sanremo

I Måneskin ritornano dove tutto è iniziato! La ormai celebre in tutto il mondo band italiana ritorna, esattamente a un anno di distanza, proprio nel luogo che ha dato inizio alla loro incredibile e vorticosa scalata verso il successo: il palco del Festival di Sanremo.

A dare la notizia è stato proprio Amadeus, riconfermato per la terza volta di seguito come conduttore del Festival, che andrà in onda dal 1 al 5 Febbraio 2022.

L’annuncio è stato dato in diretta tramite collegamento televisivo su Rai1, e lo stesso Amadeus non ha esitato ad esprimere il suo entusiasmo: ” I Måneskin sono la band più importante, il gruppo più cercato, amato, desiderato al mondo”- ha dichiarato il conduttore”.

Amadeus ha poi aggiunto: “Sono veramente forti e lo hanno dimostrato, stanno facendo un percorso perfetto. Li aspetto a braccia aperte e tutto il pubblico italiano li aspetta a braccia aperte. Sono i super protagonisti della prima serata e non poteva essere altrimenti, perché molte delle cose importanti sono partite dall’Ariston. Li ringrazio per aver accettato l’invito a tornare”.

In effetti, sembra incredibile che sia passato solo un anno da quando i Måneskin hanno vinto la 71° edizione del Festival di Sanremo grazie al brano “Zitti e Buoni“. Da allora è iniziato per loro un vero e proprio tour de force, che li ha visti trionfare all’Eurovision Songs Contest fino a raggiungere l’incredibile e leggendario traguardo di essere gli atti d’apertura per una band del calibro dei Rolling Stones.

E il loro successo non accenna a diminuire. Solo ieri sera, infatti, i Måneskin si sono esibiti a Los Angeles agli iHeartRadio ALTer Ego 2002, insieme a nomi quali: Coldplay, Twenty One Pilots; Kings of Leon e Imagine Dragons.

In collegamento su Rai1 vi erano gli stessi Måneskin, i quali hanno espresso la loro felicità nel “tornare a casa”. Infatti, come ha commentato bassista Victoria: “Vogliamo ringraziare tantissimo Amadeus per aver creduto nel nostro pezzo: è stato il punto di svolta perché è da lì che abbiamo avuto queste grandissime opportunità, tornare sarà davvero bello”.