Oroscopo di Paolo Fox oggi, Mercoledì 26 Gennaio 2022

Ariete Vi trovate in una condizione di vantaggio per quanto riguarda i prossimi tre giorni, anche perché abbiamo una Luna molto favorevole, specialmente giovedì e venerdì. E’ vero che ci sono ancora tanti attriti planetari, Venere e Marte sono contrari, però guardando le stelle di Marzo ed Aprile c’è come un’apertura, allora non possiamo escludere che già ora voi sappiate da che parte andare, da che parte stare, in che modo sviluppare un sentimento. Piano piano, anche a livello familiare possono nascere belle soddisfazioni!

Toro La Luna è ancora opposta e questo può significare che c’è qualche sbandamento, qualche tensione di troppo. Però vogliamo essere positivi, vogliamo pensare a questo periodo come ad un periodo evolutivo, ed ecco perché con un cielo così, Marte, Venere e Mercurio favorevoli, ora si può andare oltre. Poi, sabato e domenica avremo anche una capacità di azione molto importante. Tutto quello che fate in questo periodo può essere utile per sviluppare una sorta di risveglio che riguarda anche l’amore!

Gemelli Giornata interessante questa di mercoledì, poi giovedì e venerdì avremo un progressivo rallentamento che non riguarda certamente la vostra capacità d’azione ma potrebbe in qualche modo essere legato ad alcuni aspetti competitivi e problematici con gli amici. Per esempio, una discussione oppure un qui pro quo in famiglia. Insomma, tra stasera e venerdì attenzione a non discutere, anche se sarà molto difficile. In questo momento vi sentite di aver fatto qualcosa che non volevate fare e forse vi sentite di stare accanto persone troppo superficiali!

Cancro Guadagnate un po’ di energia! Non si può sempre vivere chiusi nel proprio mondo: e questo atteggiamento di autodifesa è tipico di un segno che quando si sente ferito comincia a dare meno passione, comincia a dare segnali di grande malcontento. E possiamo dire che dalla fine dell’anno scorso non sono pochi quelli che hanno rimesso in discussione un amore, un’amicizia, che hanno dovuto vivere complicazioni. Bisogna fare il passo secondo la gamba, attenzione alle parole di troppo. In ogni modo sono giornate importanti per farsi valere!

Leone Come abbiamo spiegato più volte, in questo momento dovete soprattutto recuperare energia fisica, e questa Luna dissonante parla proprio di stanchezza. Qui non si mette in discussione il vostro valore, non si mette in discussione le capacità che avete di fare un grande gioco in vista del futuro, però in queste 24 ore qualcosa non va. Questa tensione potrebbe riversarsi attorno a voi, quindi predichiamo prudenza nei rapporti, soprattutto in quelli a cui tenete di più.

Vergine In questo mercoledì sentite una profonda connessione con il vostro animo che è molto forte. In qualche modo potreste ricevere uno spunto, un’idea, qualcosa di positivo da giocare in vista del futuro. Non ci dimentichiamo che anche sabato e domenica saranno giornate positive per l’amore: fortunati quelli che hanno già una passione, ancora più forti e stimolati quelli che la cercano!

Bilancia Non è così facile andare d’accordo con gli altri, trovare i giusti spunti. Ecco perché in questo momento alcuni di voi potrebbero consolarsi anche comprando cose belle oppure cercando di mettere a posto cose. Quello che cercate è un compiacimento estetico, un equilibrio che non trovate dentro di voi e state cercando fuori di voi. Al tempo stesso potreste evitare persone che secondo voi non sono equilibrate, non sono propense ad accondiscendere alle vostre necessità, alle tue richieste. Quindi, in questa giornata resta in piedi qualche conflitto, attenzione con il segno dell’Acquario!

Scorpione La Luna è nel vostro segno, ma basta per dire che siete fuori da un momento difficile? In realtà questa giornata resta un po’ uggiosa, forse per molti ci sono ancora problemi di sonno, si dorme male, spesso si hanno problematiche nei rapporti con gli altri. Giove è in aspetto interessante e in qualche modo porta avanti le vostre richieste ma tutto quello che state facendo in questi giorni è in qualche modo faticoso. Cercate di tirarvi indietro se c’è un progetto, una cosa che non vi va di fare!

Sagittario I prossimi sono tre giorni importanti: giovedì e venerdì avremo la Luna nel segno, utile per amare! Il nostro consiglio agli innamorati e a tutti quelli che vogliono spingere in avanti i propri sentimenti, di darvi da fare adesso. Il Sole è favorevole e questo alimenta meno dubbi e soprattutto regala quel desiderio di stare con gli altri che poi è alla base della vostra natura, perché certamente non siete una persona asociale, al contrario! Anzi, gli eventi degli ultimi due anni ci hanno messo tutti in una condizione di allontanamento e voi questo lo avete sofferto più di tanti altri segni, ecco perché in fondo bisogna recuperare.

Capricorno Siete innamorati, protagonisti di un oroscopo che potrebbe dare particolari soddisfazioni, specialmente sabato e domenica. Quindi, se c’è una persona che vi interessa, se volete fare colpo su qualcuno che è parte integrante della vostra vita, non dimenticate che sabato e domenica sono giornate utili. Questa di mercoledì anche è una giornata valida; pensiamo che anche se non vi sentite forti e premiati come dovreste essere, in questo periodo avete grandi risorse!

Acquario Siete su di giri, nervosi, un po’ stralunati! A volte possiamo dire che vi incastrate con le vostre stesse mani, vi crete dei blocchi; per essere troppo bravi, per essere troppo lineari, per andare sempre nella direzione che agli altri desiderano voi prendiate, ma questo è contrario ai vostri ideali! Quando pensate di fare una cosa solo per essere disponibili nei confronti degli altri, quando seguite una strada che non è la vostra, prima o poi state male! E allora in questi giorni vi state davvero chiedendo se quello che avete fatto negli ultimi mesi sia giusto. Anche se avete un buon successo è probabile che voi vediate privata la vostra libertà di azione e questo è un elemento di grave disturbo per un segno come il vostro che vive di libertà!