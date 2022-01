Giorgio Gaber nel doodle di Google

Google ha dedicato il suo doodle, cioè l’immagine che sostituisce il classico logo nell’homepage, al cantautore italiano Giorgio Gaber, che oggi avrebbe compiuto 83 anni.

Chi è stato Giorgio Gaber?

Gaber nacque a Milano il 25 gennaio del 1939 e morì il 1 gennaio del 2003, a 63 anni. Il suo nome originario era Giorgio Gaberščik, ma dalla fine degli anni Cinquanta cominciò a utilizzare lo pseudonimo: il padre era nato a Trieste, in Friuli Venezia Giulia, e il cognome Gaberščik era originario della regione della Gorizia slovena.

Giorgio Gaber e l’amore per la musica

Amante della chitarra fin da bambino, imparò a suonarla precocemente. Durante l’adolescenza cominciò a suonare in vari gruppi e fu proprio in quegli anni che si esibì per le prime volte nei locali milanesi, dimostrandosi un eccellente chitarrista, con una spiccata predilezione per il jazz e per il rock and roll, i generi musicali in voga, a quei tempi, negli Stati Uniti.

I Rock Boys e i Rocky Mountains Old Times Stompers

A metà degli anni Cinquanta entrò nei Rock Boys, il gruppo di Adriano Celentano, dove suonava al pianoforte Enzo Jannacci. Successivamente insieme a Luigi Tenco, Gianfranco Reverberi e Paolo Tomelleri fondò il suo primo gruppo, i Rocky Mountains Old Times Stompers, con cui, oltre a suonare la chitarra, iniziò anche a cantare.

Anni Sessanta/Settanta: il matrimonio con Ombretta Colli, tra televisione e teatro

Negli anni Sessanta si sposò anche con la cantante Ombretta Colli, sua moglie per tutta la vita e con la quale ebbe una figlia, Dalia.

Negli anni Settanta si spostò dalla televisione al teatro, dando inizio alla fase della sua carriera che ancora oggi è evocata più di frequente, quella del cosiddetto “teatro canzone”. I suoi spettacoli erano pregni di monologhi, racconti e canzoni, e i suoi testi trattavano di questioni politiche e , molto spesso, venivano interpretate in chiave umoristica.

Capodanno 2003: la sua morte ed il ricordo indelebile della sua arte

Da tempo malato di cancro ai polmoni, Gaber fece una delle sue ultime apparizioni televisive nel 2001 nella trasmissione “125 milioni di caz..te” di Adriano Celentano. Morì nel pomeriggio del giorno di Capodanno del 2003.