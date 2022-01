Apri tutte le porte: testo e significato della canzone di Gianni Morandi

La 72° edizione del Festival di Sanremo è iniziata in maniera brusca e del tutto movimentata per Gianni Morandi. Il cantante italiano in gara a Sanremo con il brano “Apri tutte le porte” ha rischiato l’eliminazione dalla competizione. Il motivo ( ma questo lo ricordiamo tutti) è stato dovuto a un errore dell’artista (il quale non dispone di un social manager), di caricare sui social un breve spezzone in cui era possibile udire una prima anteprima del brano.

Fortunatamente, la Rai dopo solo poche ore ha rilasciato un comunicato in cui smentiva la possibilità di eliminazione per Gianni Morandi, affermando di aver considerato lo spiacevole errore come un’incidente non intenzionale. Stando a quanto ha riportato la comunicazione infatti: “Non si ritiene di dover escludere la suddetta canzone perché si è trattato di un puro inconveniente tecnico, dovuto alla necessità di Morandi di portare un tutore alla mano destra che ha subito diversi interventi a seguito dell’incidente occorsogli alcuni mesi fa”.

Da quel momento in poi, Gianni Morandi ha potuto continuare a prepararsi all’attesissima prima esibizione con il brano “Apri tutte le porte”, scritto da Jovanotti e prodotta da Mousse T.

In una recente intervista rilasciata a Soundblog.it, Morandi ha parlato a lungo del significato della canzone in gara a Sanremo affermando: “Mi manda questa canzone… la sento, mi piace. E’ stata per me una sorta di terapia. La canzone ci ha portato a sentirci sempre più frequentemente. Con Lorenzo poi è nata un’altra canzone, “Apri tutte le porte”; un brano di speranza, di far tornare il sole nelle nostre case e nelle nostre vite. E abbiamo pensato di provarla a farla ascoltare ad Amadeus per Sanremo“

TESTO DI “APRI TUTTE LE PORTE” DI GIANNI MORANDI

A forza di credere che il male passerà

Sto passando io

E lui resta

Mi devo trascinare presto fuori di qua

Dai miei pensieri pigri nella testa

Fare qualcosa

Oppormi all’inerzia e alla sua forza

Che rammollisce il corpo mio da dentro

Mantenendo rigida la scorza

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Se funziona o no non lo so forse sì

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

L’abitudine è una brutta bestia

Un parassita che lentamente infesta

Tutto quanto fino a prendere il potere

E non riesci più a reagire

Ogni giorno mi sveglio e provo

A dire questo è un giorno nuovo

Lo esplorerò

Partendo da ora e da qui

Vai così vai così vai così vai così

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

Stai andando forte

Apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

Apri tutte le porte

Fai entrare il sole

E quando il sole non c’è

Lo cerco dentro di me

Se tu mi guardi una volta

Mi basta per ore

E quando il sole va via

Se tu mi fai una magia

Sento tornare l’amore

Amore amore