Pakistan, 14enne si spara e muore mentre gira video su TikTok

Una ragazzina di 14 anni è morta sparandosi accidentalmente mentre stava girando un video da caricare su TikTok. Il dramma è avvenuto nella città di Hyderabad, in Pakistan. A rendere noto l’accaduto è stata la Polizia di Stato, che ha aperto un’indagine. Non è la prima volta che nel Paese dei ragazzi perdono la vita in circostanze simili: nel 2021 sono stati almeno quattro i giovani morti mentre stavano girando video su TikTok.

“Il proiettile le ha attraversato lo stomaco causando la sua morte”, hanno spiegato i dottori.

Un ragazzo di 17 anni è morto circa un anno fa travolto da un treno mentre stava realizzando un video da postare su TikTok. L’incidente è avvenuto a Rawalpindi in Pakistan, dove il giovane è stato investito dal convoglio mentre un amico lo stava riprendendo con il cellulare lungo i binari.

TikTok è un social network cinese lanciato nel settembre 2016, inizialmente col nome musical.ly. Attraverso l’app, gli utenti possono creare brevi clip musicali di durata variabile (dai 15 ai 180 secondi) ed eventualmente modificare la velocità di riproduzione, aggiungere filtri, effetti particolari e suoni ai loro video.

Ad agosto 2020, TikTok ha superato 1 miliardo di utenti in tutto il mondo in meno di quattro anni. Ad aprile 2020, Douyin ha circa 500 milioni di utenti attivi mensilmente. Nell’autunno dello stesso anno, la sedicenne Charli D’Amelio del Connecticut è stata la prima persona al mondo a raggiungere 100 milioni di follower sulla piattaforma.