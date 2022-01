Alessandro Baricco: riuscito il trapianto di cellule staminali

Lo scrittore Alessandro Baricco è stato sottoposto al trapianto delle cellule staminali. L’intervento ha avuto luogo presso l’Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo, dove è ricoverato da qualche giorno. Baricco, che martedì ha compiuto 64 anni, ha ricevuto la donazione delle cellule staminali dalla sorella Enrica. L’intervento è tecnicamente riuscito, anche se saranno decisive le prossime tre settimane per appurare che tutto sia andato nel migliore dei modi.

Le dichiarazioni della compagna Gloria Camper

“Preferisco non parlare, siamo in attesa”. Un po’ per scaramazia, un po’ per l’estremo dolore, la compagna di Baricco ha deciso di chiudersi nel silenzio e di non dire molti, almeno per il momento.

L’annuncio shock di Alessandro Baricco sui social: “Ho la leucemia”

“Quel che è successo è che cinque mesi fa mi hanno diagnosticato una leucemia mielomonocitica cronica. Ci sono rimasto male, ma nemmeno poi tanto, dai. Quando hai una malattia del genere la cosa migliore che puoi fare è sottoporti a un trapianto di cellule staminali del sangue, cosa che farò tra un paio di giorni”.

L’autore di Novecento aveva spiegato che a donargli le cellule staminali sarebbe stata la sorella Enrica, “donna che ai miei occhi era già piuttosto speciale prima di questa avventura, figuriamoci adesso”.

Chi è Alessandro Baricco?

Alessandro Baricco è nato nel 1958. Ha scritto saggi e romanzi che sono stati tradotti in tutto il mondo. Ha scritto numerose opere, tra le quali spiccano “Oceano mare“, “Seta”, “Tre volte l’alba” e “Castelli di rabbia”.