Oroscopo di Paolo Fox oggi, Venerdì 28 Gennaio 2022

Ariete Questo venerdì parte con una Luna interessante, quindi, possiamo dire sfruttate le vostre energie in queste 24 ore, semmai sabato e domenica cercate di evitare polemiche. In ogni modo vi state pian piano liberando di tante tensioni negative. E’ come se si vedesse una luce in fondo al tunnel, e tra l’altro alcune soddisfazioni arrivano anche dalle persone che avete attorno, che potrebbero darvi una bella notizia! Questa sera non fate le ore piccole.

Toro Pensiamo che questo sia un fine settimana intrigante. E’ chiaro che molto dipende dall’età e dalle circostanze, però se c’è una persona che vi interessa, se sapete che c’è qualcuno che corrisponde ai vostri desideri, tra questo e domenica cercate di avvicinarlo perché abbiamo Marte, Venere e Mercurio tutti in ottimo aspetto. Quindi, in questo cielo si legge una soddisfazione, la volontà di ritrovare l’amore magari anche di fare un incontro speciale. Recupero psico-fisico!

Gemelli Siete un po’ straniti! In realtà avreste sempre bisogno di nuovi stimoli e quando ci sono situazioni che si ripetono non siete contenti. Chi in questo periodo vuole vivere una nuova condizione esistenziale forse si trova un po’ bloccato. Non sono tanto le vostre idee ad essere sbagliate quanto il riferimento agli altri: a volte quando vi proponete qualcosa di bello, divertente, sentite sempre un no come risposta. Insomma, avreste bisogno di qualcuno un po’ più avventuroso al vostro fianco, e in amore questo può comportare problemi!

Cancro Maturate le vostre riflessioni e la vostra crescita solo nel tempo: non basta una settimana, non basta un mese! E già ne sono passati diversi di mesi per tutti quelli che già in autunno hanno dovuto frenare e cercare di capire perché dentro il proprio animo c’erano strane tensioni. D’accordo scendere a compromessi ma non bisogna esagerare: questo perché soprattutto in amore e sul lavoro ci sono state novità che non sempre vi hanno gratificato. Quindi, quello che chiediamo in vista di questo fine settimana è di essere cauti ed eliminare sensazioni negative.

Leone Questo venerdì è un po’ strano. Certo che questa è stata una settimana altalenante, abbiamo visto che ci sono state giornate pesanti come quelle di martedì e mercoledì, poi piano piano avete recuperato. In ogni modo, quando vi mettete in gioco desiderate vincere, quando affrontate una sfida non pensate “se mi va bene arrivo secondo o terzo”, no voi volete essere primi! Ed ecco perché impiegate molte delle vostre risorse per cercare di raggiungere una vetta che in questi giorni si può anche completare! Tuttavia, in questo fine settimana raccomandiamo un po’ di prudenza in amore. Soprattutto nei rapporti con Acquario e Toro possono nascere polemiche o magari tornate a casa stanchi e siete in conflitto con tutti!

Vergine Questo venerdì non sembra ideale per i rapporti, non sembra facile! Strano perché negli ultimi tempi abbiamo spiegato il vostro segno è davvero al massimo, ma in queste 24 ore c’è un intoppo. Magari avete pensato di fare le cose al meglio, invece scatta una questione legale, una questione di carattere economico, qualcosa non funziona. Insomma, già da giovedì siete un po’ pensierosi. Rimandate a sabato ogni impegno gravoso.

Bilancia In questo fine settimana in arrivo potrete mettere in chiaro molti dubbi. Se c’è una storia d’amore che non funziona o ci sono state problematiche recenti. E’ possibile una chiamata diretta? Crediamo che sia più facile a Marzo! In questo momento, sia nel lavoro che in amore, è tutto da rivedere, da riprogrammare. E questo anche se ogni tanto comporta attimi di smarrimento, alla fine lascia anche una speranza perché in futuro le cose vadano in maniera diversa!

Scorpione In questo fine settimana non vivete grandi dubbi come magari è capitato in giornate come quelle attorno a mercoledì. Abbiamo spiegato che non sono pochi quelli che dormono male o dormono poco e questo può indicare due problemi: o si pensa a cose da fare, a problemi familiari o di lavoro, oppure semplicemente si è molto tesi. Il fatto di non riuscire ad esprimere tutto quello che c’è dentro può essere un problema. Spesso vi riempite di cose da fare, magari anche di lavoro, però poi se avete un problema esistenziale o amoroso non riuscite ad evidenziarlo. In questo fine settimana, però, potrebbe nascere qualcosa di buono.

Sagittario Nel fine settimana potete stupire! Se vedete che qualcosa non rende, se un’attività non funziona, ricordiamo che questo Giove contrario invita a tagliare corto, soprattutto se siete nati tra fine Novembre ed inizio Dicembre. Quello che vi chiediamo in questo periodo è di non tormentare il vostro cuore con inutili emozioni negative, anzi in questo periodo bisogna parlare di sentimenti. Venere è in aspetto interessante e lo sarà ancora di più a Marzo. Fine settimana di recupero.

Capricorno Come abbiamo già spiegato, tra fine Gennaio e inizio Febbraio c’è una novità, c’è una capacità di azione notevole e una forte concentrazione di pianeti nel vostro segno che rappresenta anche la gestione di rapporti interpersonali che possono essere vissuti in maniera più semplice. Quelli che hanno un grande amore, che possono contare su una bella emozione, una bella amicizia, non devono fermarsi proprio adesso. Eventuali piccole difficoltà potranno essere superate!

Acquario Voi che siete sempre vittime delle vostre stesse emozioni, in questo fine settimana dovrete liberarvi di un peso. Perché diciamo vittima, perché fino a qualche tempo fa pensavate che il massimo da fare e da raggiungere fosse un’ambizione lavorativa o magari una sistemazione a livello pratico, ma ora vi state rendendo conto che i vostri obiettivi possono e devono cambiare. Questo Urano dissonante rispetto al vostro segno rappresenta una certa insoddisfazione: quando vi sentite nel giusto, alla fine cambia ogni cosa e vi ritrovate a partire da zero! In ogni modo è un venerdì interessante: spero che voi possiate valutare un amore come positivo!