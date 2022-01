Ogni volta è così: testo del brano di Emma a Sanremo 2022

A 10 anni di distanza, Emma torna in gara al Festival di Sanremo 2022 con “Ogni volta è così“, un brano che parla d’amore e “di una condizione delle donne i cui comportamenti vengono spesso giudicati come sbagliati a prescindere“, ha raccontato la cantante salentina in esclusiva a Tv, Sorrisi e Canzoni.

Una nuova sfida per Emma che tornerà in gara a Sanremo 2022 con un brano che sarà contenuto in un imperdibile 45 giri da collezione in uscita venerdì 18 febbraio (clicca qui per pre-ordinare). La canzone che porterà sul palco dell’Ariston, scritta dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, unisce musicalmente un sound elettronico a melodie e suoni tradizionali con un ritornello travolgente. Nell’attesa di ascoltare il brano, siete pronti a scoprire il testo?

Inoltre, la cantante salentina ha annunciato qualche giorno fa che a dirigere l’orchestra ci sarà l’amica e collega Francesca Michielin con la quale duetterà nella serata delle cover sulle note dell’iconica “Baby one more time” di Britney Spears.

Testo

Lo vedi come sei

Arrenditi stanotte

Che non ci metteremo a tremare

Come foglie

Siamo stati mai liberi?

A volte

Sei tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Io per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra ai ricordi e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi

Sospesa e fragile

Ma con te

Ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c’è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre “siamo come angeli”

E ti ripetevo sempre “per favore abbracciami”

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna più di te”

Non so perché ogni volta è così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio per un momento

Metti che il cielo poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Che per appartenere alle tue mani non ci ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli occhi grandi e mi dicevi sempre

“Come sei bella nessuna mai, nessuna mai nessuna più di te”