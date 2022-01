O forse sei tu : testo e significato della canzone di Elisa

Ventuno anni fa la sua vittoria con “Luce” fu fondamentale per la sua carriera. Da allora Elisa è tornata al Festival di Sanremo solo come ospite. Quest’anno, invece, l’artista, è in gara con la canzone “O forse sei tu”.

Il produttore del brano, Andrea Rigonat, è il marito di Elisa.

I pensieri di Elisa

L’artista friulana, in merito, afferma:

“Non avevo mai pensato di rifarlo, era andata troppo bene la prima volta! Ma Sanremo in questi anni è in uno stato di grazia. Io poi non la vivo come una competizione, ma come un palco da cui lanciare un progetto importante”.

Elisa e l’album “Ritorno al futuro/Back to the future“

Il progetto importante, al quale la cantante si riferisce è, infatti, il suo nuovo album, in uscita il 18 febbraio:

“È metà in italiano e metà in inglese, ma sono tutte canzoni nuove. Con questo disco cercherò di sollevare lo spirito delle persone, e anche il mio, in un periodo così difficile”.

La canzone ed il suo significato

La canzone, scritta da Elisa, parla della “chimica che ci deve essere in una relazione, della differenza che fa per te la persona che ami”.

Comprendersi oltre ogni silenzio, essere presenti anche a chilometri di distanza, stringersi in una felicità che si colora di voglia di vivere e delle “luci di mille città”:

“Portami sempre con te/ Sarò tra le luci di mille città”.

La notte è il nido più vero e viscerale dei nostri pensieri. La persona amata, nel buio, nel caldo silenzio, è una melodia che ci riscalda la pelle e le ossa:

“Sempre/Mille Volte/ Ti ho cercato/ ti ho pensato/Un po’ più forte

Nella notte/Ancora/Mille volte/ Quella musica risuona in ogni parte”.

Ecco, di seguito, il testo della canzone “O forse tu”:

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po’ di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po’ ridere

E io sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l’ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Una scusa per farti sorridere

Sì che sarò

Quell’istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po’ più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po’ ridere

Forse sei tu

Quell’istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere