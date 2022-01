Corea del Nord: due missili lanciati verso il Giappone

Non si ferma l’attività missilistica della Corea del Nord che ha appena testato due missili balistici a corto raggio, in quello che a tutti gli effetti gli analisti registrano come il sesto test missilistico effettuato dall’inizio dell’anno.

Il nuovo lancio missilistico

Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore dell’esercito della Corea del Sud i missili sono stati lanciati da Hamhung, città situata sulla costa orientale nordcoreana, verso il mare. Seul sostiene si tratti di missili a gittata di 190 chilometri che sono caduti nel Mar del Giappone. Così tanti test in un mese soltanto nel 2019, dopo l’incontro tra il leader Kim Jong-un e l’allora presidente statunitense Donald Trump. A inizio settimana Pyongyang aveva già fatto parlare di sé lanciando due missili da crociera.

La vita in Corea del Nord

La Corea del Nord è spesso considerata la peggior dittatura di stampo comunista ancora esistente. Non sono molte le informazioni che trapelano dal paese asiatico, ma sono note le pratiche autoritarie, il culto del capo e i campi di internamento costruiti negli anni dal regime di Pyongyang. L’attuale leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, da quando è succeduto al padre ha attuato alcune timide riforme, ma il paese resta una ferrea dittatura, chiusa e isolata dal resto del mondo. Inoltre, sia nella regione che in ambito internazionale, l’instabilità è aumentata proprio attraverso il ricorso a test missilistici.