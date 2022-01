Brividi è il brano di Mahmood e Blanco a Sanremo 2022: testo e significato

Brividi è il brano dell’atteso duo composto da Mahmood e Blanco che salirà sul palco dell’Ariston a Sanremo 2022: testo e significato

Duo in gara al Festival di Sanremo 2022, Mahmood e Blanco canteranno sul palco dell’Ariston il brano dal titolo Brividi. Brano scritto dai due cantanti e dal produttore di Blanco, Michelangelo Zocca, è uno dei più attesi del festival di Sanremo 2022 soprattutto tra i più giovani.

La novità assoluta di questo duo è che da un lato abbiamo Mahmood, quasi un senior a Sanremo, con 2 vittorie (una tra le Nuove Proposte e una tra i Big, che gli ha regalato il secondo posto all’Eurovision Song Contest), nonché 20 dischi di platino e 9 dischi d’oro. Dall’altro lato abbiamo, invece, Blanco che, appena 18enne, è sicuramente un’apprezzata new entry nel panorama musicale italiano. Durante tutto il 2021 ha scalato le classifiche, prima con Mi Fai Impazzire e poi con l’album Blu Celeste.

Il significato del brano

Brividi di Mahmood e Blanco ad una prima lettura si presenta come il grido di aiuto, con diversi richiami onirici, di una persona che non riesce a dire all’altro ciò che prova. E’ il manifesto di un amore finito che non si ha il coraggio di lasciare andare. E’ un’ammissione di colpa degli errori di una delle due parti, che pur amando ancora, nonostante le cattiverie che ci si rinfaccia, non riesce a esprimere ciò che sente davvero e a comportarsi di conseguenza, mandando sempre “tutto a puttane”. Una confessione, quindi, di chi ama ma non ha imparato ancora a dimostrando, continuando a sbagliare.

Ecco il testo di Brividi

Ho sognato di volare con te

Su una bici di diamanti

Mi hai detto sei cambiato,

Non vedo più la luce nei tuoi occhi

La tua paura cos’è?

Un mare dove non tocchi mai

Anche se il sesso non è

La via di fuga dal fondo

Dai non scappare da qui

Non lasciarmi così

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Tu, che mi svegli il mattino

Tu, che sporchi il letto di vino

Tu, che mi mordi la pelle

Con i tuoi occhi da vipera

E tu, sei il contrario di un angelo

E tu, sei come un pugile all’angolo

E tu scappi da qui, mi lasci così.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi

Dimmi che non ho ragione

Vivo dentro una prigione

Provo a restarti vicino

Ma scusa se poi mando tutto a puttane

Non so dirti ciò che provo, è un mio limite

Per un ti amo ho mischiato droghe e lacrime

Questo veleno che ci sputiamo ogni giorno

Io non lo voglio più addosso

Lo vedi, sono qui,

Su una bici di diamanti, uno fra tanti.

Nudo con i brividi

A volte non so esprimermi

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E ti vorrei rubare un cielo di perle

E pagherei per andar via,

Accetterei anche una bugia

E ti vorrei amare, ma sbaglio sempre

E mi vengono i brividi, brividi, brividi