Michelle Hunziker e Tomaso: “Dopo 10 anni insieme è finita”

Si dice che esistono tre grandi crisi in una coppia: la crisi dei 3, dei 7 e dei 10 anni. Dopo i numerosi rumors, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si arrendono al decimo anno. “Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso“, con queste poche parole, Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno annunciato la loro separazione.

In un’intervista a Diva e Donna, Michelle Hunziker aveva dichiarato di voler riprendersi i suoi spazi: “Ho cominciato a prendermi degli spazi miei, ad andare via qualche ora o un weekend. Con la mia mamma, con le amiche, con Auri e questa cosa qua, di riprendere in mano la mia vita. Qualunque cosa accada per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa“, aveva commentato la conduttrice.

La storia

La loro storia tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è iniziata nel 2011: la conduttrice aveva divorziato da due anni con Eros Ramazzotti, e Tomaso invece veniva da una relazione di 12 anni con una ex compagna di liceo. La prima figlia, Sole, è arrivata il 10 ottobre 2013 e, a distanza di un anno, i due si sono sposati al Palazzo della Ragione di Bergamo. Nel 2015 è nata Celeste, la loro seconda figlia e oggi, 18 gennaio 2022, si chiude ufficialmente, con una nota trasmessa dall’ANSA, la loro storia.