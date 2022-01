Negozi accessibili senza “Green Pass”, il Governo studia le soluzioni

Il Governo sta lavorando in questi giorni per studiare le soluzioni sulla questione dei negozi nei quali sarà consentito l’accesso anche alle persone sprovviste di Green Pass. In particolare, l’idea è quella di delineare una precisa lista (non troppo lunga) dove sarà ancora possibile effettuare acquisti senza la certificazione verde di vaccinazione contro il Covid-19.

Il Governo sta valutando in particolare la situazione di edicole e tabaccai, consentendo nel caso la vendita all’aperto, nei chioschi o nei distributori di sigarette. Per le strutture al chiuso, il Grenn Pass resta obbligatorio. Secondo TGCom24, il nuovo Dpcm dovrebbe in generale distinguere tra attività commerciali all’aperto e al chiuso e individuare quelle necessarie “per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona” solo nell’ambito delle attività al chiuso.

Il Grenn Pass non sarà necessario negli acquisti ai mercati e anche per i benzinai. Restano Pass Free anche i negozi di generi di prima necessità come farmacie, supermercati, ottici e anche negozi per animali. Resta ancora aperta e combattuta la questione dei centri commerciali. Dalle prime informazioni circolate, sembra che sarà possibile recarsi all’interno dei centri commerciali senza Green Pass solo per accedere ai supermercati e negozi alimentari. Per tutti gli altri negozi resta obbligatoria la doppia dose di vaccino.