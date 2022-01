Uomini e Donne: anticipazioni 18 gennaio 2022

Dopo il debutto a Uomini e Donne per il nuovo tronista Luca Salatino, che ha preso il posto di Roberta Giusti, nella puntata di oggi 18 gennaio 2022, continueremo a vedere le vicende dei giovani del Trono Classico. Durante la puntata vedremo le esterne fatte da Matteo Ranieri che continua a trovarsi molto bene sia con Martina, Federica ma anche Denise. Chi sceglierà?

Per il nuovo arrivato Luca Salatino sono arrivate le prime corteggiatrici, “Sono tutte belle ragazze, dovrò parlarci“, ha commentato il giovane tronista nella puntata di ieri. Non mancheranno sicuramente le vicende che riguardano il Trono Over che hanno portato negli ultimi giorni una ventata di novità! La protagonista indiscussa della puntata di Uomini e Donne è stata Gemma Galgani che si sta preparando alla conoscenza di Stefano, il suo nuovo corteggiatore. L’approccio non è stato dei migliori, infatti, la Dama si è mostrata molto fredda e distaccata nei suoi confronti e ha dichiarato di non voler bruciare le tappe con Stefano, considerando anche il malo modo in cui si è conclusa la frequentazione con Leonardo.

Nella puntata di oggi vedremo anche Biagio Di Maro che ha perso la testa per Elena e da lei adesso pretende l’esclusiva: ci riuscirà? Non ci resta che scoprirlo alle 14.45 su Canale 5!