Alvise Rigo vittima di bullismo: “Rugbista come reazione”

Alvise Rigo racconta nel salotto di Verissimo di essere stato vittima di bullismo.

Il rugbista si mette a nudo: “Vivendo di novità ed esperienze, ho provato ad uscire da diverse situazioni. Il bullismo crea distanza, quando ti chiudi non riesci ad affrontare nulla. Nel mio caso ho vissuto tra tante persone, quindi ho avuto qualche problema. Non sono diventato rugbista per vendicarmi o creare uno scudo, ma è stata una mia reazione. Quel bullismo, senza social, era diverso, perché finiva lì e quindi io ho potuto dedicarmi ad altro”.

Lo sportivo, durante l’esperienza televisiva di Ballando con le Stelle, aveva già ricordato la sua esperienza col bullismo. Queste le sue parole: “Se sei un ragazzino a scuola e vieni preso in giro o comunque messo da parte non è facile, ma il fattore bullismo non mi ha mai portato a voler essere aggressivo, ma è stato motore di rivincita personale. Sono diventato ciò che sono grazie al duro lavoro”. Alvise ha trovato nello sport un’arma per reagire: “Ero un ragazzino piccolino a cui mancava grinta, una grinta che mi è venuta fuori per necessità”.