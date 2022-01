Australian Open, Sinner vince ma altri tre italiani out. Murray ok al 5°

Dopo Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, anche Jannik Sinner si aggiunge ai tennisti italiani presenti nel 2° turno degli Australian Open per quel che riguarda il tabellone maschile. Il 20enne altoatesino non sbaglia all’esordio, regolando nettamente in tre set il portoghese Sousa con il punteggio di 6-4 7-5 6-1 in poco più di due ore di gioco.

Seppur con due break subiti nei primi due set, l’azzurro è riuscito a fare la voce grossa prevalendo nei primi due parziali sfruttando le chance concesse dall’avversario al servizio. Per la testa di serie numero 11 adesso ci sarà lo statunitense Johnson, uscito vincente in 5 set contro l’australiano Thompson ma l’occhio di Sinner guarda ben più lontano. Infatti, dal suo lato di tabellone, Casper Ruud (possibile avversario di Jannik agli ottavi) si è ritirato dallo Slam per un problema al tendine ed il suo posto è stato preso da Safiullin (già sconfitto da Sinner in ATP Cup e battuto da Molcan nel 1° turno). Ma prima di guardare alla seconda settimana del torneo australiano, c’è da pensare al 2° turno più una possibile sfida contro Andy Murray al 3°.

Il britannico è la lieta notizia della seconda giornata degli Australian Open: dopo 5 anni torna a vincere un match al termine di una battaglia da 5 set contro il georgiano Basilashvili. 3 ore e 55 minuti per l’ex numero 1 al mondo che prevale con il punteggio di 6-1 3-6 6-4 6-7 6-4 sulla testa di serie numero 21. Per Murray l’obiettivo dichiarato è quello almeno di arrivare alla seconda settimana – fisico permettendo – in modo tale da poter tornare a scalare la classifica e rientrare tra i Top 100 del Ranking ATP. Al 2° turno sarà sfida contro Taro Daniel.

Fuori tre italiani. Musetti e Seppi in campo

Ritornando all’Italia, non arrivano buone notizie dai campi: eccezion fatta per Sinner, in tre sono costretti a salutare il torneo al 1° turno. In ordine, il primo a subire l’eliminazione è stato Stefano Travaglia, battuto in 4 set da Roberto Bautista Agut con il punteggio di 7-6 6-4 5-7 6-1 dopo quasi 3 ore di partita. Molto più netti i ko per Marco Cecchinato e Gianluca Mager, sconfitti rispettivamente da Kohlschreiber (6-4 7-5 7-6) e Rublev (6-3 6-2 6-2 in un’ora e mezza).

Attualmente sono in campo gli ultimi due azzurri per il 1° turno degli Australian Open: Andreas Seppi e Lorenzo Musetti stanno fronteggiando – rispettivamente – il polacco Majchrzak e l’australiano De Minaur in due impegni non facili.