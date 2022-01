Australian Open, esordio vincente per Berrettini. Nadal risponde presente

Dopo il dibattito legato all’espulsione di Novak Djokovic dall’Australia decisa dal Governo, parla il campo: sono iniziati gli Australian Open 2022 con le sfide del primo turno. Ben 8 gli italiani in campo nella prima giornata di partite – 4 al maschile e 4 al femminile – con Matteo Berrettini tra i protagonisti più attesi.

Il numero 1 d’Italia non ha deluso le aspettative, vincendo il match contro lo statunitense Brandon Nakashima in 4 set. Una partita condizionata da alcuni problemi di stomaco per Berrettini (ammesso da lui stesso a fine match), giocata non al top della condizione e pertanto molto sofferta. Infatti, Nakashima era avanti di un set dopo aver chiuso 6-4 ma la reazione dell’italiano non si è fatta attendere con un 6-2 a rimettere le cose a posto e pareggiando i conti. Più complicato invece il 3° set con Berrettini costretto ad annullare due set point nel 10° game ed aggrapparsi al tiebreak per effettuare il sorpasso, vincendolo 7-5. Infine, la chiusura con il 6-4 nel quarto parziale che lo manda al 2° turno contro Kozlov. Tutto sommato un buon esordio per il numero 7 del torneo: il ritorno alla piena condizione è vicino.

Gli altri azzurri: sorpresa Bronzetti, bene Giorgi e Sonego. Out Fognini

Buone notizie arrivano dagli altri campi per il tricolore: ad aprire la giornata c’è stata la convincente vittoria di Camila Giorgi ai danni della Potapova con un 6-4 6-0 senza appello. La grande sorpresa si chiama però Lucia Bronzetti: alla sua prima apparizione ufficiale in uno Slam, la classe ’96 batte in rimonta Gracheva (3-6 6-2 6-3) e si regala un 2° turno di lusso contro la numero 1 al mondo nel femminile, Ashleigh Barty. Sempre in ambito di WTA, accede al turno successivo Martina Trevisan: convincente 6-2 6-3 alla giapponese Hibino, ripescata al posto della cinese Zheng, ritirata. Infine, buon esordio per Lorenzo Sonego che sconfigge nettamente Querrey con il punteggio di 7-5 6-3 6-3, accedendo così al 2° turno.

Salutano anticipatamente gli Australian Open, invece, Fabio Fognini, Salvatore Caruso e Jasmine Paolini. Il tennista ligure si fa sconfiggere nettamente dall’olandese Griekspoor (6-1 6-4 6-4) ed è così eliminato al 1° turno. Niente da fare invece per “l’erede” di Djokovic: Caruso cede in tre set a Kecmanovic (6-4 6-2 6-1). Infine, nel campo femminile, niente da fare per la Paolini contro la Ruse, battuta 6-3 6-1.

Nadal c’è, clamoroso ko per Norrie

Dagli altri campi arrivano conferme ed anche sorprese. Rafa Nadal vince agevolmente il proprio match contro l’americano Giron, regolato con il punteggio di 6-1 6-4 6-2. Lo seguono a ruota anche Hurkacz e Shapovalov, usciti vincenti in 4 set rispettivamente con Gerasimov e Djere. Tutto sommato, pronostici rispettati su quasi tutti i campi: vittorie agevoli anche per Alcaraz e Monfils mentre Garin deve aggrapparsi al 5° set per avere la meglio su Bagnis.

La sorpresa di giornata è l’eliminazione di Cameroon Norrie per mano di Sebastian Korda: il britannico cede di schianto e subisce un pesante 6-2 6-0 6-4 dall’americano, costringendolo così alla resa già al 1° turno del primo Slam stagionale.

I risultati del primo turno

CAMPO MASCHILE

Garin (16) b. Bagnis 6-3 6-4 5-7 (4)6-7 6-3

Martinez b. Delbonis 7-6(15) 3-6 6-4 6-2

Shapovalov (14) b. Djere 7-6(3) 6-4 3-6 7-6(3)

Lajovic b. Fucsovics 6-3 4-6 6-1 (6)6-7 6-1

Kwon b. Rune 3-6 6-4 3-6 6-3 6-2

Albot b. Nishioka 6-3 6-4 4-6 6-2

Alcaraz (31) b. Tabilo 6-2 6-2 6-3

Bonzi b. Gojowczyk 6-3 6-3 6-3

Kozlov b. Vesely 7-5 6-3 6-4

Monfils (17) b. Coria 6-1 6-1 6-3

BERRETTINI (7) b. Nakashima 4-6 6-2 7-6(5) 6-3

Khachanov (28) b. Kudla 3-6 6-3 6-2 7-6(2)

Mannarino b. Duckworth 6-4 2-6 3-6 6-2 6-1

Carreno Busta (19) b. Etcheverry 6-1 6-2 7-6(3)

Bublik b. Escobedo 3-6 7-6(5) 6-3 6-3

Nadal (6) b. Giron 6-1 6-4 6-2

Korda b. Norrie (12) 6-3 6-0 6-4

Hurkacz (10) b. Gerasimov 6-2 7-6(3) (5)6-7 6-3

Koepfer b. Taberner 6-1 3-6 6-4 6-1

Moutet b. Pouille 3-6 6-3 6-4 6-3

Griekspoor b. FOGNINI 6-1 6-4 6-4

Kecmanovic b. CARUSO 6-4 6-2 6-1

Hanfmann b. Kokkinakis 6-2 6-3 6-2

McDonald b. Milojevic 5-7 6-4 6-3 6-2

SONEGO (25) b. Querrey 7-5 6-3 6-3

Opelka-Anderson 6-3 6-4 IN CORSO

Lopez-Millman 1-6 IN CORSO

Otte-Tseng 6-4 IN CORSO

Kukushkin-Paul 1-6 IN CORSO

Munar-Karatsev IN CORSO

Zverev-Altmaier DA INIZIARE

CAMPO FEMMINILE (ITALIANE)

GIORGI (30) b. Potapova 6-4 6-0

BRONZETTI b. Gracheva 3-6 6-2 6-3

Ruse b. PAOLINI 6-1 6-3

TREVISAN b. Hibino 6-2 6-3