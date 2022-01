Oroscopo Branko di oggi, lunedì 17 gennaio 2022. Scopri il tuo segno

Ariete Abbiamo la Luna piena in Cancro. Rilassatevi ancora oggi, se non prendete questa pausa cercate almeno di fare tutto con più calma. La Luna piena in genere produce agitazione interiore e poi anche debolezza fisica ma con Marte siete ancora ben sostenuti perché sta ancora in Sagittario.

Toro Amici del Toro una spinta in avanti anche oggi. Prendete più che potete da questa Luna piena, i problemi legali che avete avuto tante volte lo scorso anno, adesso possono essere affrontate con fiducia. Da lunedì prossimo avrete anche Marte in Capricorno, momento incantevole per l’amore.

Gemelli Amici dei Gemelli tutto vi sembra ancora lontano, complicato da realizzare e non siete i soli a pensarla così. Da lunedì prossimo con Marte in Capricorno questa danze per il successo saranno un pochino penose, voi sapete benissimo orientarvi in mezzo alla confusione e al caos. Dove perderanno gli altri vinceranno i Gemelli.

Cancro Sempre con questa Luna piena nel segno, come il vostro cuore pieno di desiderio e di amore. Cancro vive molto anche di fantasia, di sogni, di illusioni. Sorprendente Mercurio in Acquario ancora, astro del denaro in tandem con Giove potrebbe far esplodere un colpo di fortuna.

Leone Amici del Leone si avvicinano tempi faticosi, impegnativi per la vostra attività professionale ma Marte sarà sempre positivo per voi. L’astrologo consiglia di fare una piccola “pazzia”, dedicatevi all’amore.

Vergine Venere dice “quando parleremo” di amore, nient’altro che amore. E’ un giorno in cui voi arriverete dove volete arrivare, ma adesso non è ancora è il momento, aspettate il giorno 24 e se il progetto è veramente grande avrete un Marte ottimo nel segno.

Bilancia Amici della Bilancia, adesso Marte vi fa stare in apprensione per qualche persona vicina. Poca cosa questa Luna piena in Cancro. Siete molto stanchi ed è difficile resistere. Voi in genere date il meglio quando la situazione è particolarmente agitata.

Scorpione Voi siete sempre sinceri qualche volta anche po’ “violenti” nella vostra sincerità. Voi non avete mezze misure per cui state un po’ attenti alle parole.

Sagittario Siete ancora poco sentimentali per quanto riguarda queste stelle, romantici nemmeno. Interrogate il vostro cuore, il bello è che voi vi siete sempre ben guardati dal farlo.

Capricorno Amici del Capricorno anche oggi una breve gita, uno svago, un incontro con gli amici ma attenzione se questa Luna dovesse interrompere una collaborazione è giusto che avvenga così.

Acquario Amici dell’Acquario la stagione forse non è ancora ideale per le nuove conquiste. Venere nel segno l’avrete il 6 di marzo. Questa è una settimana importante per giovedì 20 il Sole arriverà. Saturno nel vostro cielo vi dice di spezzare senza sospiri tutto quello che non va anche nelle collaborazioni.