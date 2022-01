Serie A, l’Inter si ferma ad otto: il Milan studia il sorpasso

Il posticipo domenicale della 22ª giornata di Serie A sancisce la fine della striscia di vittorie consecutive dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo otto vittorie consecutive, infatti, i nerazzurri sbattono contro Musso e vengono salvati in più di un’occasione da un super Handanovic. Ora la palla passa agli uomini di Pioli che oggi alle 18:30 a San Siro hanno la possibilità di riprendersi il primato in classifica, seppure con una partita in più rispetto ai cugini.

C’è pareggio e pareggio

Dopo una partita del genere, quali indicazioni lascia lo 0-0 di Bergamo su questa Serie A? Le sensazioni bene o male sono sempre le stesse. L’Inter ha dimostrato ancora una volta di poter contare sull’organico oggettivamente migliore del campionato mentre i bergamaschi, nonostante le numerose assenze, portano a casa un punto contro la prima della classe che comunque lascia un pò di amaro in bocca.

Le scelte iniziali di Inzaghi sono il segnale di una rosa in cui tutti sono protagonisti e concentrati sull’obbiettivo comune: la seconda stella. Una rosa che in una partita importantissima come quella di Bergamo può permettersi di lasciare in panchina tre titolarissimi senza subire alcun contraccolpo in campo. D’Ambrosio e Darmian probabilmente sarebbe titolari in gran parte delle squadre di Serie A e Dumfries, una volta entrato, ha dimostrato di poter essere letale anche a gara in corso con i suoi strappi da centometrista. La nota dolente resta l’imprecisione di Dzeko sotto porta, troppi gli errori del bosniaco che di testa manda alle stelle (letteralmente) le possibilità di uccidere il campionato.

L’Atalanta, dal canto suo, è stata la prima squadra dopo tanto tempo a mettere in seria difficoltà i campioni d’Italia. Il pressing quasi ossessivo studiato da Gasperini ha portato i frutti sperati, e non è un caso che le migliori occasioni siano nate proprio in seguito ad un recupero palla nella metà campo avversaria. Solo un super Handanovic e qualche imprecisione di troppo negli ultimi 30 metri hanno impedito ai bergamaschi di fare finalmente bottino pieno in casa contro una big.

Una nuova capolista in Serie A? Il Milan studia il sorpasso

Chi può beneficiare del “pirotecnico” 0-0 di Bergamo è certamente il Milan. Contro lo Spezia, i rossoneri hanno l’opportunità di scavalcare i nerazzurri in vetta alla classifica. Seppur con qualche assenza di troppo nel pacchetto arretrato, Pioli nelle ultime settimane sembra aver ritrovato nei suoi terribili ragazzi quella ferocia che li aveva contraddistinti nella prima parte di stagione. L’avversario però non è per niente da sottovalutare. Lo Spezia sa come fare male al Milan e l’approccio alla gara sarà sicuramente fondamentale.

Vincere e mettersi alle spalle l’Inter, pur avendo una partita in più, sarebbe importantissimo sopratutto dal punto di vista mentale. I nerazzurri, infatti, recupereranno la sfida con il Bologna solo a fine febbraio e non vedersi più in vetta potrebbe portare ad un contraccolpo psicologico. L’occasione è ghiotta, il Milan non può sbagliare e intanto il Napoli resta alla finestra pronto a rientrare in gioco anche per lo scudetto.