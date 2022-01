Blue Monday: perchè oggi è il lunedì più lunedì dell’anno?

Da un’idea di marketing a uno stato d’animo: il Blue Monday rappresenta già da qualche anno uno dei passaggi cruciali del lunghissimo primo mese dell’anno. “Il giorno più triste dell’anno” è arrivato e sebbene nessuno sappia davvero il perché, in questo freddo lunedì di gennaio ci si sente tutti un po’ più “blue”.

Il terzo lunedì di gennaio viene indicato da Cliff Arnal, psicologo presso l‘Università di Cardiff, come il risultato di attenti calcoli e condizioni che lo renderebbero il giorno “perfetto” per sentirsi tristi e malinconici. E sebbene non venga riconosciuta una valenza scientifica a questa teoria, c’è chi ha deciso di prendere la palla al balzo e sfruttare la ghiotta occasione per fini di marketing.

E’ il caso della compagnia di viaggi Sky Travel che come antidoto alla tristezza del Blue Monday ha iniziato a suggerire proprio una bella fuga dalla malinconia quotidiana, grazie ai suoi pacchetti di vacanze ad hoc.

Vera o fittizia che sia, l’idea di Arnal si basa su un assunto non del tutto fantasioso: lo psicologo, infatti, avrebbe identificato il terzo lunedì di gennaio come data più triste dell’anno in quanto momento di passaggio che segue le vacanze natalizie ma è ancora troppo distante dal prossimo break, da lavoro o studio che sia.