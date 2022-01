World Pizza Day: oggi si celebra il cibo più amato dagli italiani

Otto milioni di pizze sfornate ogni giorno in Italia, un giro di fatturato da 15 miliardi, e la prestigiosa certificazione come Patrimonio immateriale dell’Umanità Unesco: gli anni passano ma l’amore degli italiani per la pizza non si attenua, e oggi 17 gennaio viene celebrato con il World Pizza Day.

Ne esistono di ogni taglia e forma, impasto, condimento e lievitazione: l’Italia possiede la tradizione di pizza più variegata e sfaccettata del mondo. Secondo un sondaggio del servizio delivery Deliveroo, sono 4 le varianti che gli abitanti del Belpaese consumano in percentuale maggiore: si tratta dell’onnipresente Regina, la pizza napoletana, seguita dalla “scrocchiarella” romana, dalla pizza al “padellino” di Torino e dallo sfincione siciliano.

E’ ancora una volta la classica pizza partenopea a ottenere lo scettro di più amata per il World Pizza Day, con preferenze che raggiungono l’80% del totale degli intervistati. L’ennesimo bollino di qualità per un prodotto riconoscibile in tutto il mondo ma unico per caratteristiche e cura dei dettagli.