Uomini e Donne: anticipazioni della puntata del 17 Gennaio

La settimana riparte con un nuovo appuntamento del dating show più famoso d’Italia. Stiamo naturalmente parlando di Uomini e Donne, in onda come sempre su Canale 5 alle 14.45.

TRONO OVER. Anche questa volta, vi saranno grandi novità per il trono over di Uomini e Donne. Come per le precedenti puntate, la protagonista assoluta degli over di questa puntata sarà Gemma Galgani. La dama si prepara alla conoscenza di un nuovo corteggiatore dal nome Stefano, dopo aver chiuso bruscamente la precedente frequentazione con Leonardo.

Nonostante ciò, Gemma si mostrerà molto fredda e distaccata con Stefano, dichiarando che al momento non è ancora scoppiata la scintilla tra loro due. La dama, inoltre, dichiarerà di non voler affrettare troppo il processo con un possibile nuovo corteggiatore, visto anche il malo modo in cui si è conclusa la vicenda con Leonardo. Naturalmente, il tutto sarà accompagnato dalle frecciatine e dalle battute taglienti di Tina Cipollari, pronta a commentare ogni cosa.

Grande risalto avrà anche la coppia formata da Elena e Biagio. Quando quest’ultimo chiederà ad Elena l’esclusiva, lei ammetterà di sentire il bisogno di fare un passo indietro, preoccupata dalle implicazioni di ciò. I due si ritrovano in un territorio spinoso, visto l’enorme differenza di vedute riguardo il proseguimento della loro conoscenza. Cosa li attende dopo? Riusciranno a trovare un compromesso o si diranno addio per sempre?

TRONO CLASSICO. Ovviamente, nell’ultima puntata di Uomini e Donne non verrà tralasciato nemmeno il trono classico. Sebbene il pubblico fosse in fermento per capire chi avrebbe preso il posto di Roberta e Andrea Nicole, al momento l’attenzione verrà focalizzata sugli ultimi due tronisti: Matteo Ranieri e Luca Salatino. Se il primo sta iniziando un percorso con due nuove ragazze, il secondo arrivato solo da poche settimane, è ancora in dubbio su chi scegliere come corteggiatrice.