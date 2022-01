Barbara Francesca Ovieni fa doppietta in tv

Barbara Francesca Ovieni è al timone di due programmi su 7Gold: “Diretta Stadio” e “Il Processo”, accanto a Maurizio Biscardi

Barbara Francesca Ovieni: è lei la signora del calcio su 7Gold. La conduttrice fa il bis di programmi: da Gennaio conduce “Diretta Stadio” e “Il Processo di 7Gold” con Maurizio Biscardi.

Utilizzando una metafora calcistica, potremmo dire che abbia messo a segno una doppietta che, nel campionato delle conduttrici sportive italiane, la porta a contendersi la vetta accanto a colleghe del calibro di Giorgia Rossi e Diletta Leotta: da Gennaio Barbara Francesca Ovieni conduce infatti ben due programmi sportivi sulla rete del digitale terrestre 7Gold: “Il Processo”, accanto a Maurizio Biscardi e “Diretta Stadio”.

L’esperienza per districarsi tra fuorigioco, schemi tattici e “tiri a giro”, certo, non le manca: da sempre appassionata di calcio e sport in generale, Barbara ha iniziato prestissimo la sua carriera da opinionista sportiva, lavorando prima a Rai Sport e poi per il gruppo Norba, trovando quindi la propria comfort-zone in quel programma iconico che è stato BordoCampo.

A 7Gold, Barbara Francesca Ovieni approda con l’esperienza che le serve per giocare d’attacco: “Diretta Stadio”, infatti, la vede da sola in studio, e al famoso Processo, raccogliere l’eredità delle conduttrici che l’hanno preceduta come volti rappresentativi della rete, su tutte Michela Persico e Giorgia Palmas.

Ricordiamo poi che Barbara Francesca Ovieni, nel 2020, è uscita anche sul mercato discografico con il brano rivisitato di Raffaela Carrà “Ballo ballo” riscontrando un clamoroso successo.

E l’amore per la musica, oltre che per lo sport, è stato galeotto anche per la sua vita privata: è quasi un anno ormai che fa coppia fissa con il rapper vincitore di “Amici”, Moreno.

E un po’ per amore, un po’ per passione, lei segue il suo compagno anche durante le partite di calcio della Nazionale Cantanti: per chi tifa? Ma per Moreno ovviamente.